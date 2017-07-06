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Евро к выходным подорожал на 1,5 копейки

07.07.2017 13:18 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 июл — Sputnik. Евро подорожал перед выходными более чем на полторы копейки, свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи в пятницу.

Нацбанк установил официальные курсы валют по итогам торгов 7 июля:

  • Доллар США — 1,9731
  • Евро — 2,2532
  • 100 российских рублей — 3,2706
Таким образом, в пятницу евро прибавил более чем полторы копейки. Несколько подорожал и доллар, а российский рубль — наоборот, подешевел.

За текущую неделю евро прибавил порядка четырех копеек, доллар — более трех копеек. По сравнению с понедельником, к 7 июля стоимость российского рубля в Беларуси практически не изменилась.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Белорусский рубль подешевел в конце недели к доллару и евро и несколько снизился к российскому рублю.

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