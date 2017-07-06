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Евро к выходным подорожал на 1,5 копейки
07.07.2017 13:18 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 июл — Sputnik. Евро подорожал перед выходными более чем на полторы копейки, свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи в пятницу.
Нацбанк установил официальные курсы валют по итогам торгов 7 июля:
За текущую неделю евро прибавил порядка четырех копеек, доллар — более трех копеек. По сравнению с понедельником, к 7 июля стоимость российского рубля в Беларуси практически не изменилась.
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Белорусский рубль подешевел в конце недели к доллару и евро и несколько снизился к российскому рублю.
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