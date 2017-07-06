Евро к выходным подорожал на 1,5 копейки

МИНСК, 7 июл — Sputnik. Евро подорожал перед выходными более чем на полторы копейки, свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи в пятницу.

Нацбанк установил официальные курсы валют по итогам торгов 7 июля:

Доллар США — 1,9731

Евро — 2,2532

100 российских рублей — 3,2706

Таким образом, в пятницу евро прибавил более чем полторы копейки. Несколько подорожал и доллар, а российский рубль — наоборот, подешевел.

За текущую неделю евро прибавил порядка четырех копеек, доллар — более трех копеек. По сравнению с понедельником, к 7 июля стоимость российского рубля в Беларуси практически не изменилась.