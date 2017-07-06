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Обзор рынка аренды квартир в Минске за июнь 2017 года
07.07.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Июнь 2017 года ожидаемо ознаменовался увеличением спроса на арендное жилье. По сравнению с маем поисковая активность арендаторов выросла примерно на 15%. До пиковых значений ей ещё далеко, но учитывая стартующую вступительную кампанию и двойной выпуск студентов из многих столичных ВУЗов, спрос на арендное жильё в ближайшие месяцы продолжит расти.
Закономерно, что на этом фоне сокращается предложение квартир. Общее число свободных для заселения объектов в июне уменьшилось на 5%. 3-комнатных квартир за месяц стало меньше на внушительные 15%. Что касается 1- и 2-комнатных, то их предложение уменьшилось на 5% и 2%, соответственно.
Судя по динамике спроса и предложения, было бы логично ждать в июне рост средних цен на аренду квартир. Напомним, что в мае, когда спрос в целом был ниже, цены росли у всех типов квартир. Однако в июне этого не произошло. По всей видимости, сказался рост курса доллара во второй половине месяца. Это первый серьёзный скачок курса с прошлого ноября и, видимо, он вынудил собственников повременить с повышением цен до прояснения ситуации.
Незначительный рост обозначился лишь в сегменте 1-комнатных квартир, у остальных типов цены немного просели.
На конец месяца средние ставки аренды квартир в Минске составили:
1-комнатные квартиры — $223 (рост к маю на 0,5%);
2-комнатные квартиры — $282 (снижение на 0,3%);
3-комнатные квартиры — $353 (снижение на 0,1%).
На фоне относительной стабильности
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