Обзор рынка аренды квартир в Минске за июнь 2017 года

Июнь 2017 года ожидаемо ознаменовался увеличением спроса на арендное жилье. По сравнению с маем поисковая активность арендаторов выросла примерно на 15%. До пиковых значений ей ещё далеко, но учитывая стартующую вступительную кампанию и двойной выпуск студентов из многих столичных ВУЗов, спрос на арендное жильё в ближайшие месяцы продолжит расти.

Закономерно, что на этом фоне сокращается предложение квартир. Общее число свободных для заселения объектов в июне уменьшилось на 5%. 3-комнатных квартир за месяц стало меньше на внушительные 15%. Что касается 1- и 2-комнатных, то их предложение уменьшилось на 5% и 2%, соответственно.

На данный момент квартир на рынке на 9% меньше, чем в это же время прошлого года.



