Привести белорусские поселки в приличное состояние и создать в них качественные условия для жизни людей. Такую задачу поставил Александр Лукашенко, приведя в пример городской поселок Копысь. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



Фото: president.gov.by

«Еще раз хочу для всех подчеркнуть, что это не просто для показухи мы делаем. На самом деле мы хотим показать, каким образом мы должны обустроить подобные поселки городского типа, — заявил Александр Лукашенко. — У нас, может, 60−70 таких поселков. Естественно, их надо привести в хорошее состояние».

Поручения благоустроить городской поселок Копысь Александр Лукашенко дал в ноябре 2016 года. За это время тут обустроили инженерно-транспортную инфраструктуру, включая реконструкцию улично-дорожной сети; создали новые социальные, торговые, туристические и спортивные объекты; провели модернизацию действующих предприятий. При этом, как было доложено президенту, учитывались пожелания местных жителей. Все работы удалось провести в максимально короткие сроки, качественно и недорого.

«Мы сделали один поселок. Всех губернаторов сюда привезем. Со следующего года в каждой области два поселка каждый год достань и положи. Именно так, как здесь, в Копыси, мы их должны привести в порядок. Тогда мы замыкаем вертикаль восстановления страны, о которой я говорил: Минск, областные центры, районные центры (они все в порядке, даже в Витебской области), ниже идет агрогородок (тоже знаем, как делать), дальше идут поселки городского типа и деревни, где раньше были центры объединенных хозяйств», — отметил президент.

Что касается так называемых неперспективных деревень, то, как отметил президент, на них не будут сосредотачивать основные усилия, однако если найдутся люди, которые захотят заняться их благоустройством, это возбраняться не будет. «Много у нас людей, которые родились там, в школу ходили и хотят привести их в порядок», — отметил Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что вместе с тем необходимо открывать в небольших населенных пунктах производства, создавая рабочие места для местных жителей. Они должны соответствовать лучшим мировым стандартам. «Мы уже больше чем половину пути в этом плане прошли. Надо закончить этот процесс», — поручил глава государства.

В пример он привел ОАО «Александрийское» — этот большой сельскохозяйственный холдинг объединил несколько небольших хозяйств. Недалеко от него планируется создать еще более перспективное производство — ООО «Купаловское». Между ними как раз и расположился поселок Копысь. «Почему здесь переработку не сделать? А может, в перспективе мы объединим эти два холдинга в один, и основная переработка окажется в Копыси. Это небольшие цеха, в которых будут перерабатывать мясо, молоко и так далее», — добавил Александр Лукашенко.

Глава государства еще раз подчеркнул: ежегодно в каждой области необходимо восстанавливать и развивать по два городских поселка. «За пятилетку все приведем в порядок. Параллельно достраиваем, развиваем агрогородки. И не забываем деревни — бывшие центры и неперспективные. Вот концепция развития нашей страны, — обратил внимание белорусский лидер. — Мы не должны сосредоточить все население в Минске — будет трагедия для страны».

Александр Лукашенко 7 июля совершает рабочую поездку в Витебскую область.