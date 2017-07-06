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Комбайны – на линейку готовности

07.07.2017 — Новости Экономики | Прыдняпроўская ніва (Могилёв)  
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В хозяйствах района завершается работа по подготовке техники к уборке зерновых и зернобобовых. Как рассказал заместитель начальника райсельхозпрода по механизации Евгений Масайло, парк зерноуборочных комбайнов района насчитывает 127 единиц. По состоянию на 7 июля около 80% уже находятся на линейке готовности. В полном объеме подготовить машинно-тракторный парк района к уборочной планируют до 15 июля. Как сообщили в управлении по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома, по предварительным подсчетам нагрузка на один комбайн составит 318 гектаров.
Близятся к завершению работы по ремонту техники в ОАО АК «Восход». По словам главного инженера хозяйства Степана Селюка, в текущем году на уборке урожая будет задействовано 7 комбайнов, все отечественного производства, и 11 машин на отвозке зерна, которые отремонтированы в полном объеме. Выехать в поле готовы 5 комбайнов, в ближайшее время на мехдворе завершат ремонт остальных агрегатов.
В том, что за его комбайном на жатве «не заржавеет», уверен механизатор Сергей Трескунов, который более двух десятков лет работает в хозяйстве. К подготовке вверенной техники он каждый год подходит ответственно: после окончания уборочной комбайн ставит на хранение с соблюдением требований ГОСТа, периодически чистит, заводит, зимой ремонтирует, а ближе к жатве ещё раз проверяет агрегат и устраняет неисправности. Вот и сейчас работник на мехдворе — меняет воздушный фильтр, ещё немного, и степной корабль поплывет по хлебной ниве.
Сергей Трескунов рассказывает, что определился с выбором профессии ещё во время учебы в школе, где постиг азы управления трактором. Помог набраться опыта будущему механизатору и его отец, с которым он с 14 лет работал в поле. Труженик вспоминает, что впервые садиться за руль комбайна было страшно, но отец оказался хорошим инструктором, за что он ему и по сей день благодарен.
Не только Сергей Трескунов, но и все механизаторы ОАО АК «Восход» тщательно готовят комбайны к предстоящей жатве. Ведь урожай необходимо убрать качественно и в максимально короткие сроки, а исправная техника в этом деле — лучший помощник.

Ольга СНЫТКО.
Фото Олега ДЯТЛОВА.

 
 
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В хозяйствах района завершается работа по подготовке техники к уборке зерновых и зернобобовых. Как рассказал заместитель начальника райсельхозпрода по...

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