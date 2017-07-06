Отпускные радости. Белорусы в июне заметно активизировали покупку валюты

Белорусы в июне, в начале активного отпускного сезона, увеличили покупку наличной валюты сразу на 21,4% до максимального в нынешнем году уровня, 444,7 млн долларов. Объем продажи валюты вырос скромнее — на 4,3% по сравнению с прошлым месяцем, до 661,8 млн долларов наличными. При этом уже семнадцать месяцев население остается чистым продавцом наличной валюты, сообщает пресс-служба Нацбанка Беларуси.



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При этом белорусы готовятся к отпускам менее активно, чем год назад — к прошлому июню снижение объема покупки валюты составило 5,2%.

В июне чистая продажа наличной валюты вновь, как и в последние три месяца, превысила 200 млн долларов, составив 217,1 млн долларов.

За первое полугодие 2017 года белорусы купили наличными 2,133 млрд долларов, продали — 3,477 млрд долларов. С учетом покупки-продажи безналичной валюты чистая продажа достигла 1,134 млн долларов.

Как и в прошлом году, юрлица ежемесячно продают и покупают примерно равный объем валюты. В январе-июне субъекты хозяйствования продали 8,814 млрд долларов, купили — 8,933 млрд.

Часть проданной валюты — это накопленные депозиты. По данным Нацбанка , в прошлом году валютные депозиты физлиц сократились на 9,5%, или почти на 800 млн долларов. За последнее десятилетие это второе и самое значительное падение . Валютные депозиты белорусов с 2008 года падали только в печально известном трехкратной девальвацией рубля 2011 году. Тогда депозиты потеряли 3,9%.

Как отмечают эксперты, у населения при снижении уровня доходов сохраняется привычка к потреблению, которое падает меньше, чем доходы, то есть тратятся сбережения. В январе-марте реальные доходы белорусов упали на 2,2%.

Напомним, в ноябре 2016 года президент Александр Лукашенко поручил к концу 2017 года вернуть среднюю зарплату на уровень 500 долларов с условием соответствующего роста производительности труда. В апреле нынешнего года президент заявил , что зарплата в 1000 рублей — это тот минимум, который государство должно помочь людям заработать.

Эксперты прогнозировали снижение объемов чистой продажи валюты населением, хотя пока ее уровень остается стабильно высоким.

За весь прошлый год белорусы продали наличными на чистой основе 2,441 млрд долларов в эквиваленте, поспособствовав заметному увеличению золотовалютных резервов.