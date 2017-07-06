|
Отпускные радости. Белорусы в июне заметно активизировали покупку валюты
07.07.2017 16:08 — Новости Экономики | Tut.by
Белорусы в июне, в начале активного отпускного сезона, увеличили покупку наличной валюты сразу на 21,4% до максимального в нынешнем году уровня, 444,7 млн долларов. Объем продажи валюты вырос скромнее — на 4,3% по сравнению с прошлым месяцем, до 661,8 млн долларов наличными. При этом уже семнадцать месяцев население остается чистым продавцом наличной валюты,
При этом белорусы готовятся к отпускам менее активно, чем год назад — к прошлому июню снижение объема покупки валюты составило 5,2%.
В июне чистая продажа наличной валюты вновь, как и в последние три месяца, превысила 200 млн долларов, составив 217,1 млн долларов.
За первое полугодие 2017 года белорусы купили наличными 2,133 млрд долларов, продали — 3,477 млрд долларов. С учетом покупки-продажи безналичной валюты чистая продажа достигла 1,134 млн долларов.
Как и в прошлом году, юрлица ежемесячно продают и покупают примерно равный объем валюты. В январе-июне субъекты хозяйствования продали 8,814 млрд долларов, купили — 8,933 млрд.
Часть проданной валюты — это накопленные депозиты. По
Как отмечают эксперты, у населения при снижении уровня доходов сохраняется привычка к потреблению, которое падает меньше, чем доходы, то есть тратятся сбережения. В январе-марте
Напомним, в ноябре 2016 года президент Александр Лукашенко
За весь прошлый год белорусы продали наличными на чистой основе 2,441 млрд долларов в эквиваленте,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусы в июне, в начале активного отпускного сезона, увеличили покупку наличной валюты сразу на 21,4% до максимального в нынешнем году уровня, 444,7 млн долларов.
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии