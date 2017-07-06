ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Силовики задержали топ-менеджера БелАЗа и пять его партнеров

07.07.2017 16:29 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

На этой неделе сотрудники правоохранительных органов пресекли криминальную схему закупки металла для нужд холдинга «БелАЗ». Об этом сообщает пресс-служба МВД Беларуси.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В Минске 4 июля во время получения взятки с поличным был задержан заместитель генерального директора по финансовой и экономической политике БелАЗа Андрей Доронин. Деньги в размере 1200 долларов ему передал представитель столичной коммерческой структуры. Мзда полагалась за благоприятное решение вопроса о первоочередной оплате за поставленную в адрес завода партию металла, говорится в сообщении МВД.

На следующий день, в ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий, были задержаны начальник бюро и экономист жодинского автогиганта, которые с 8 июня по 4 июля также получали взятки от представителей упомянутой фирмы в качестве «благодарности» за положительное решение вопроса о заключении договоров на поставку металла.

Борцы с оргпреступностью и коррупцией установили, что незаконная схема действовала с осени прошлого года — с момента образования коммерческой структуры. Металл для нужд «БелАЗа» закупался по ценам, превышающим рыночную стоимость, за что представители предприятия систематически получали взятки. Их размер составлял определенный процент от суммы сделки.

В настоящее время по материалам ГУБОПиК следствием задержаны шестеро участников преступной группы: трое должностных лиц жодинского завода, а также трое представителей коммерческой структуры.

«Следственный комитет в данный момент работает с задержанными. 7 июля следствие ходатайствовало перед прокурором о применении в отношении шестерых задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу. Ходатайство удовлетворено, подозреваемые заключены под стражу», — сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ст. 430 УК (получение взятки — максимальное наказание до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества) и ст. 431 УК (дача взятки — максимальное наказание до 7 лет лишения свободы).

Следствием наложен арест на имущество, принадлежащее фигурантам: шесть автомобилей премиум-класса, денежные средства и ценности, 7 объектов недвижимости.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На этой неделе сотрудники правоохранительных органов пресекли криминальную схему закупки металла для нужд холдинга "БелАЗ".

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Президент поручил пересмотреть ценообразование на лекарственном рынке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика