Силовики задержали топ-менеджера БелАЗа и пять его партнеров

На этой неделе сотрудники правоохранительных органов пресекли криминальную схему закупки металла для нужд холдинга «БелАЗ». Об этом сообщает пресс-служба МВД Беларуси.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В Минске 4 июля во время получения взятки с поличным был задержан заместитель генерального директора по финансовой и экономической политике БелАЗа Андрей Доронин. Деньги в размере 1200 долларов ему передал представитель столичной коммерческой структуры. Мзда полагалась за благоприятное решение вопроса о первоочередной оплате за поставленную в адрес завода партию металла, говорится в сообщении МВД.

На следующий день, в ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий, были задержаны начальник бюро и экономист жодинского автогиганта, которые с 8 июня по 4 июля также получали взятки от представителей упомянутой фирмы в качестве «благодарности» за положительное решение вопроса о заключении договоров на поставку металла.

Борцы с оргпреступностью и коррупцией установили, что незаконная схема действовала с осени прошлого года — с момента образования коммерческой структуры. Металл для нужд «БелАЗа» закупался по ценам, превышающим рыночную стоимость, за что представители предприятия систематически получали взятки. Их размер составлял определенный процент от суммы сделки.

В настоящее время по материалам ГУБОПиК следствием задержаны шестеро участников преступной группы: трое должностных лиц жодинского завода, а также трое представителей коммерческой структуры.

«Следственный комитет в данный момент работает с задержанными. 7 июля следствие ходатайствовало перед прокурором о применении в отношении шестерых задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу. Ходатайство удовлетворено, подозреваемые заключены под стражу», — сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ст. 430 УК (получение взятки — максимальное наказание до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества) и ст. 431 УК (дача взятки — максимальное наказание до 7 лет лишения свободы).

Следствием наложен арест на имущество, принадлежащее фигурантам: шесть автомобилей премиум-класса, денежные средства и ценности, 7 объектов недвижимости.