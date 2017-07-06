«Парламентская асамблея АБСЕ яшчэ два дні працягвае працу, але судовыя выканаўцы не могуць чакаць». Так лидер движения «За свабоду» Юрий Губаревич прокомментировал полученное сегодня письмо от судебных исполнителей. Там политику сообщили, что на его машину, а также на автомобиль жены наложен арест.



Лидер движения «За свабоду» Юрий Губаревич

Дело в том, что у Юрия Губаревича есть непогашенный перед судебной системой долг в 2070 рублей. Их политик получил за участие в весенних акциях протеста против так называемого налога на тунеядство и защите Куропат от строительства бизнес-центра на улице Мирошниченко.

«Дзяржаўны бюджэт з нецярпеннем чакае на 2070 рублёў, каб кампенсаваць выдаткі нанесеныя пусканнем пылу у вочы замежным парламентарыям», — прокомментировал арест имущества Юрий Губаревич.



Письмо от судебного исполнителя, которое получил Юрий Губаревич

Ранее судебные исполнители пытались переписать еще одного политика-должника — сопредседателя БХД Виталия Рымашевского. За последние полгода он стал фигурантом десяти административных дел и в общей сложности был оштрафован судами на 2 тысячи рублей.

«Сумы празьмерна вялікія для мяне і для маёй сям'і, таму, вядома, выплаціць усё адразу няма ніякай магчымасьці. А пагрозы праз судовых выканаўцаў - адзін са спосабаў ціску, які выкарыстоўвае беларускі рэжым», — говорил в интерьвью «Радыё Свабода» Виталий Рымашевский.