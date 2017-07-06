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Президент поручил пересмотреть ценообразование на лекарственном рынке

07.07.2017 16:26 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 июл — Sputnik. Ценообразование лекарственного рынка в Беларуси проверят, заявил президент республики Александр Лукашенко в пятницу в ходе общения с жителями поселка Копысь.

Лукашенко посетил в пятницу Витебскую область и городской поселок Копысь, где высказался о восстановлении поселков и пообщался с местными жителями.

Президент поручил пересмотреть ценообразование на лекарственном рынке
© Фото: пресс-служба президента
Лукашенко взялся за регионы: каждый год восстанавливать по 12 поселков

"Мы контролируем цены. Но коль вы ставите вопрос о том, что у нас все-таки дороговатые лекарства, значит, есть проблемы. Обещаю вам, что (помощники мои это слышат, вы передайте в правительстве, чтобы проанализировали и мне доложили, что за лекарства дорогие, какие лекарства люди не могут купить) я еще раз посмотрю на факторы ценообразования", — сказал Лукашенко.

Президент напомнил: насколько это возможно, он сдерживает цены, а в последнее время к этому подключены и профсоюзы.

"Высокие цены — это хорошо для производителя. А производство — это величайшая ценность. Но производителю нельзя давать возможность жиреть за наш счет. Поэтому это такая, знаете, очень сложная ситуация. Как проконтролировать цены, когда у нас рыночная экономика, когда полная свобода. Но мы тем не менее стараемся это делать", — сказал президент.

Глава государства отметил, что еще в начале 2010-х в республике проводили менее одной пятой части от всех реализуемых лекарств, а сегодня доля белорусских медпрепаратов — 56-57%.

Большинство белорусских медпрепаратов, заметил Лукашенко, стоят в пределах $1-2. И лишь только небольшая часть препаратов имеет высокую стоимость. "Там очень сложно контролировать цену, потому что или субстанция очень дорогая, из которой мы здесь производим лекарства, или мы покупаем импортные лекарства — там свою цену не вставишь", — пояснил населению президент.

Фото: как в Беларуси делают лекарства>>

 
Теги: Минск
 
 
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Лукашенко отметил, что, насколько это возможно, он пытается сдерживать цены, а теперь подключил к этому и профсоюзы.

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