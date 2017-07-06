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По вопросу о территориальной целостности Украины на ПА ОБСЕ от Беларуси голосовал один делегат. Он воздержался
07.07.2017 16:41 — Новости Экономики | Tut.by
Белорусская делегация не голосовала по проекту резолюции о воссоздании территориальной целостности Украины на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая проходит в Минске, сообщает
Резолюция была принята большинством голосов. Представители России голосовали против.
В голосовании от Беларуси участвовал только один делегат Валерий Воронецкий, который воздержался. Он так прокомментировал поведение белорусской делегации. «У нас нет права сегодня как у страны, которая является площадкой переговоров, становиться на чью-либо сторону».
Сегодня, 7 июля, общий комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе одобрил проект резолюции «Восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины».
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ПА ОБСЕ настоятельно призывает Россию «прекратить спонсирование террористической деятельности в Украине посредством притока боевиков, денежных средств и оружия через не подконтрольный правительству участок украинско-российской государственной границы».
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По вопросу о территориальной целостности Украины на ПА ОБСЕ от Беларуси голосовал один делегат. Он воздержался
Резолюция была принята большинством голосов. Представители России голосовали против.
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