БТА Банк: слияние банков в Казахстане не имеет отношения к белорусскому банку

Сделка между Народным банком Казахстана и «Казкоммерцбанком», по сути, не имеет никакого отношения к деятельности ЗАО «БТА Банк». Об этом говорится в заявлении белорусского банка.

В БТА Банке называют некорректной и недостоверной информацию о перспективах функционирования банка.

В пресс-релизе отмечается, что БТА Банк «имеет устойчивое финансовое положение, выполняет все нормативы безопасного функционирования, установленные Национальным банком Беларуси». «Получено безусловно положительное аудиторское заключение международной аудиторской компании „Делойт и Туш“, которое подтверждает, что финансовая отчетность банка отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение банка. Чистая прибыль банка за 2016 год составила 5,4 млн рублей, за 6 месяцев 2017 года составила более 1,5 млн. В первом полугодии 2017 года завершена независимая оценка качества активов с положительным результатом», говорится в сообщении.

Банк функционирует в соответствии с утвержденным стратегическим планом развития на 2017−2021 годы с фокусом на сегмент розничного бизнеса, которым предусмотрена в том числе оптимизация филиальной сети в Минске и расширение региональной сети в областных центрах.