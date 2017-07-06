Потому что ОБСЕ в Минске. Оппозиция организовала вторую акцию протеста за неделю

Освободить политзаключенных и отменить белорусско-российские военные учения «Запад-2017». С такими требованиями сегодня вышли на Октябрьскую площадь активисты гражданской кампании «Европейская Беларусь». Несанкционированную акцию протеста оппозиция приурочила к сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, которая в эти проходит в Минске.



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В акции сразу после ее начала принимает участие около 15 человек, которые держат портреты тех, кого считают политзаключенными, среди них, в частности, Дмитрий Полиенко, Михаил Жемчужный, Ирина Моцная.

Среди плакатов участников акции — «Свободу Тарасу Аватарову» (активист «Правого сектора», задержанный с гранатой на вокзале ), «Тату, тату, маскаль лезе у хату»

«Мы краіну ворагам і правакатарам не аддадзім», — прокричал активист «Европейской Беларуси» Леонид Кулаков.

«Мы требуем, чтобы во время ее проведения был поднят вопрос о нарушениях прав человека в нашей стране, а также о том, что диктатура представляет собой опасность не только для белорусов, но и для всего региона», — обращался к участникам сессии координатор «Европейской Беларуси» Максим Винярский.

Военные учения «Запад-2017», которые пройдут в Беларуси осенью активисты считают «угрозой оккупации и подготовкой наступательной операции России на соседние страны».

Требование освободить политзаключенных касается двух человек: активиста движения «Критическая масса» Дмитрия Полиенко и основателя правозащитной организации «Платформа» Михаила Жемчужного .