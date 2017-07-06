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Потому что ОБСЕ в Минске. Оппозиция организовала вторую акцию протеста за неделю
07.07.2017 18:01 — Новости Экономики | Tut.by
Освободить политзаключенных и отменить белорусско-российские военные учения «Запад-2017». С такими требованиями сегодня вышли на Октябрьскую площадь активисты гражданской кампании «Европейская Беларусь». Несанкционированную акцию протеста оппозиция приурочила к сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, которая в эти проходит в Минске.
В акции сразу после ее начала принимает участие около 15 человек, которые держат портреты тех, кого считают политзаключенными, среди них, в частности, Дмитрий Полиенко, Михаил Жемчужный, Ирина Моцная.
Среди плакатов участников акции — «Свободу Тарасу Аватарову» (активист «Правого сектора»,
«Мы краіну ворагам і правакатарам не аддадзім», — прокричал активист «Европейской Беларуси» Леонид Кулаков.
«Мы требуем, чтобы во время ее проведения был поднят вопрос о нарушениях прав человека в нашей стране, а также о том, что диктатура представляет собой опасность не только для белорусов, но и для всего региона», — обращался к участникам сессии координатор «Европейской Беларуси» Максим Винярский.
Военные учения «Запад-2017», которые пройдут в Беларуси осенью активисты считают «угрозой оккупации и подготовкой наступательной операции России на соседние страны».
Требование освободить политзаключенных касается двух человек: активиста движения «Критическая масса»
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Освободить политзаключенных и отменить белорусско-российские военные учения "Запад-2017". С такими требованиями сегодня вышли на Октябрьскую площадь активисты...
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