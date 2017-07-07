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Проведал пациентов больницы и пообщался с местными. Как президент побывал на малой родине
07.07.2017 22:08 — Новости Экономики | Tut.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 июля побывал в городском поселке Копысь Оршанского района Витебской области — на своей малой родине. Президент осмотрел поселок, пообщался с местными жителями, а также зашел в больницу, где навестил пациентов и побывал в палате, в которой появился на свет.
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Президент осмотрел поселок, пообщался с местными жителями, а также зашел в больницу, где навестил пациентов и побывал в палате, в которой появился на свет.
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