Проведал пациентов больницы и пообщался с местными. Как президент побывал на малой родине

Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 июля побывал в городском поселке Копысь Оршанского района Витебской области — на своей малой родине. Президент осмотрел поселок, пообщался с местными жителями, а также зашел в больницу, где навестил пациентов и побывал в палате, в которой появился на свет.















































Фото: пресс-служба президента Беларуси

Видео: ОНТ

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