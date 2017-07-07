|
Лукашенко: Налоговую систему необходимо сделать более простой и понятной
08.07.2017 08:12 — Новости Экономики | Tut.by
Налоговую систему Беларуси необходимо сделать более простой и понятной. Об этом говорится в поздравлении главы государства Александра Лукашенко работников налоговых органов Беларуси по случаю их профессионального праздника, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.
«Сегодня белорусская налоговая система активно развивается и совершенствуется, и вам необходимо сделать ее более простой и понятной для населения, органов власти, представителей отечественного и иностранного бизнеса. Это станет весомым вкладом в стимулирование деловой инициативы, привлечение в экономику республики внутренних и зарубежных инвестиций, реализацию важнейших социальных программ», — отметил Александр Лукашенко.
Президент подчеркнул, что от эффективности деятельности налоговых органов во многом зависит благополучие народа и страны в целом. «Формирование у людей чувства гражданского долга, наполнение государственного бюджета, выявление и профилактика экономических правонарушений, создание условий для здоровой конкуренции среди субъектов хозяйствования и индивидуальных предпринимателей — вот далеко не полный перечень задач, стоящих перед вами», — говорится в поздравлении.
Глава государства выразил уверенность, что работники налоговых органов и впредь будут повышать свою квалификацию, внедрять передовые методы работы, плодотворно взаимодействовать с другими службами и ведомствами.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент подчеркнул, что от эффективности деятельности налоговых органов во многом зависит благополучие народа и страны в целом.
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии