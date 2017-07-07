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Русый пояснил, зачем в Беларуси создаются агрохолдинги
08.07.2017 08:03 — Новости Экономики | Tut.by
Работа агрохолдинга как многоотраслевой структуры стабильна в производственной и экономической части. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый, передает корреспондент БЕЛТА.
«Любая структура, которая многофункциональная и многоотраслевая, наиболее стабильна как в производственной работе, так и в экономической. Какова суть любого агрохолдинга или агрокомбината — произвел, переработал и реализовал», — сказал Михаил Русый.
Если бы предприятия, которые входят в холдинг, работали по отдельности, то прибыль между ними распределялась бы неравномерно и производители всегда оставались бы в накладе. «Поэтому у нас создаются агрокомбинаты и агрохолдинги», — отметил он.
По словам вице-премьера, ранее глава государства поручал создать принципиально новые подходы к «деревне будущего». Агрохолдинги станут одним из ее элементов. «Для того, чтобы была „деревня будущего“, должны быть рабочие места. И только в таких интегрированных структурах мы можем создать крупные молочно-товарные, свиноводческие комплексы», — добавил Михаил Русый.
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Если бы предприятия, которые входят в холдинг, работали по отдельности, то прибыль между ними распределялась бы неравномерно и производители всегда оставались бы...
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