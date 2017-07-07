ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Русый пояснил, зачем в Беларуси создаются агрохолдинги

08.07.2017 08:03 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Работа агрохолдинга как многоотраслевой структуры стабильна в производственной и экономической части. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый, передает корреспондент БЕЛТА.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Любая структура, которая многофункциональная и многоотраслевая, наиболее стабильна как в производственной работе, так и в экономической. Какова суть любого агрохолдинга или агрокомбината — произвел, переработал и реализовал», — сказал Михаил Русый.

Если бы предприятия, которые входят в холдинг, работали по отдельности, то прибыль между ними распределялась бы неравномерно и производители всегда оставались бы в накладе. «Поэтому у нас создаются агрокомбинаты и агрохолдинги», — отметил он.

По словам вице-премьера, ранее глава государства поручал создать принципиально новые подходы к «деревне будущего». Агрохолдинги станут одним из ее элементов. «Для того, чтобы была „деревня будущего“, должны быть рабочие места. И только в таких интегрированных структурах мы можем создать крупные молочно-товарные, свиноводческие комплексы», — добавил Михаил Русый.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если бы предприятия, которые входят в холдинг, работали по отдельности, то прибыль между ними распределялась бы неравномерно и производители всегда оставались бы...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Проведал пациентов больницы и пообщался с местными. Как президент побывал на малой родине
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика