Русый пояснил, зачем в Беларуси создаются агрохолдинги

Работа агрохолдинга как многоотраслевой структуры стабильна в производственной и экономической части. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый, передает корреспондент БЕЛТА.



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«Любая структура, которая многофункциональная и многоотраслевая, наиболее стабильна как в производственной работе, так и в экономической. Какова суть любого агрохолдинга или агрокомбината — произвел, переработал и реализовал», — сказал Михаил Русый.

Если бы предприятия, которые входят в холдинг, работали по отдельности, то прибыль между ними распределялась бы неравномерно и производители всегда оставались бы в накладе. «Поэтому у нас создаются агрокомбинаты и агрохолдинги», — отметил он.

По словам вице-премьера, ранее глава государства поручал создать принципиально новые подходы к «деревне будущего». Агрохолдинги станут одним из ее элементов. «Для того, чтобы была „деревня будущего“, должны быть рабочие места. И только в таких интегрированных структурах мы можем создать крупные молочно-товарные, свиноводческие комплексы», — добавил Михаил Русый.