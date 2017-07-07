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Лукашенко поручил сделать белорусские налоги простыми и понятными

08.07.2017 11:08 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что налоговую систему Беларуси необходимо сделать более простой и понятной.

В воскресенье в Беларуси традиционно отмечается День работников налоговых органов Беларуси. Профессиональный праздник белорусские налоговики отмечают с 1998-го ежегодно во второе воскресенье июля. В 2017-м поздравить с этой датой можно более девяти тысяч человек — сотрудников налоговых органов.

Лукашенко поручил сделать белорусские налоги простыми и понятными
© Sputnik / Виктор Толочко
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С профессиональным праздником налоговых специалистов поздравил глава государства.

"Сегодня белорусская налоговая система активно развивается и совершенствуется, и вам необходимо сделать ее более простой и понятной для населения, органов власти, представителей отечественного и иностранного бизнеса", — говорится в поздравлении президента, слова из которого приводит пресс-служба главы государства.

Лукашенко подчеркнул, что простая налоговая система должна стать весомым вкладом в стимулирование деловой инициативы, привлечение в экономику республики внутренних и зарубежных инвестиций, реализацию важнейших социальных программ.

Президент подчеркнул, что от эффективности деятельности налоговых органов во многом зависит благополучие народа и страны в целом.

"Формирование у людей чувства гражданского долга, наполнение государственного бюджета, выявление и профилактика экономических правонарушений, создание условий для здоровой конкуренции среди субъектов хозяйствования и индивидуальных предпринимателей — вот далеко не полный перечень задач, стоящих перед вами", — говорится в поздравлении.

Глава государства выразил уверенность, что работники налоговых органов и впредь будут повышать свою квалификацию, внедрять передовые методы работы, плодотворно взаимодействовать с другими службами и ведомствами.

 
Теги: Минск
 
 
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