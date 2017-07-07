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Президент Молдовы в Минске встретится с представителями диаспоры

08.07.2017 13:07 — Новости Экономики | Tut.by  
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Президент Молдовы Игорь Додон приедет в Беларусь с рабочим визитом, в рамках которого посетит «Славянский базар» в Витебске, а также встретится с представителями молдавской диаспоры в Минске.


Фото: Reuters

Посольство Молдовы в Беларуси приглашает граждан на встречу президента Молдовы Игоря Додона с представителями молдавской диаспоры, проживающими на территории Беларуси. Встреча пройдет 12 июля в 18.05 в здании Республиканского центра национальных культур в Минске.

Как стало известно ранее, президент Молдовы примет участие в XXVI Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске».

Рабочий визит Игоря Додона в Беларусь пройдет 12-14 июля.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Рабочий визит Игоря Додона в Беларусь пройдет 12-14 июля.

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