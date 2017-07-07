Комитет по правам человека ПА ОБСЕ принял резолюцию с критикой Беларуси

Комитет по правам человека и гуманитарным вопросам ПА ОБСЕ на сессии в Минске принял резолюцию «Положение в Восточной Европе» , в которой критикуются правительства Беларуси, России и Азербайджана. За принятие резолюции проголосовал 31 делегат, против — 17 и столько же воздержались.



Фото пресс-службы ОБСЕ

Представляя резолюцию, ее автор из Швеции Кристиан Хольм заявил, что предыдущие выборы в Беларуси в 2015 и в 2016 годах не соответствовали стандартам ОБСЕ. Также по его словам, в стране остаются ограничения на свободу СМИ и собраний, были массовые аресты во время весенних протестов.

— Я призываю власти Беларуси уважать право на свободу собраний и выражения мнений и отказаться от смертной казни.

Хольм отметил, что несмотря на то, что ЕС не признает наличия политзаключенных в Беларуси, белорусские правозащитники признают таковыми двух человек. Шведский депутат также призвал реабилитировать политзаключенных и отменить статью 193.1 УК, которая устанавливает ответственность за деятельность от имени незарегистрированной организации.

Кроме Беларуси в резолюции критикуются Азербайджан и Россия как за внутреннюю ситуацию, так и, в российском случае, за вмешательство в украинский конфликт.

Замглавы Палаты представителей Болеслав Пирштук заявил, что сессию нужно наполнять «объединительными, а не разобщающими» темами.

— К сожалению, проект резолюции мы не можем назвать ни конструктивным, ни объединительным. Такие резолюции создают атмосферу конфронтации. Документ, на наш взгляд, носит селективный, необъективный и предвзятый характер, полностью игнорирующий все позитивные изменения в нашей стране за последние годы.



Делегация Беларуси. Фото пресс-службы ОБСЕ

Пирштук назвал примером этого сам факт сессии ПА ОБСЕ в Минске. Он также упомянул о семинаре по правам человека , который недавно прошел на полях сессии Ассамблеи, где оппозиция, власть и гражданское общество обсуждали как раз вопросы, вынесенные в резолюцию.

— Диалог может быть продолжен, и это было бы более полезным и эффективным, чем принятие подобного рода резолюций.

Депутат призвал коллег по ПА ОБСЕ проголосовать против шведской резолюции.

Депутат Госдумы РФ Артем Туров назвал документ предвзятым и тенденциозным, полным «русофобских штампов». Он предложил правительствам Европы заняться правами человека в своих странах.

В ответном слове Кристиан Хольм заявил, что в его резолюции нет никакой русофобии, он хорошо относится как к России, Беларуси, так и к Азербайджану: «Я просто хочу, чтобы народы этих стран могли выбирать своих лидеров».

По ходу обсуждений в резолюцию внесли несколько поправок, включая отдельную с критикой России за нарушения прав представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне.

Все поправки, которые делегация Беларуси вносила, чтобы снять критичные по отношению к Минску пункты, комитет ПА ОБСЕ отклонил.

Напомним, в первый день сессии ПА ОБСЕ ее Постоянный комитет снял с повестки дня литовскую резолюцию, где Беларусь была единственным объектом критики. Тогда против нее выступил шведский депутат , зампред ПА ОБСЕ Кент Харстедт, заявивший, что не нужно смешивать вопросы прав человека и строительства БелАЭС, а также — что резолюции его коллеги Кристиана Хольма по трем странам Восточной Европы достаточно.