МИД о резолюции по положению в Восточной Европе: документ носит конфронтационный характер

Беларусь последовательно выступает против подобных резолюций, которые ведут к дальнейшему росту напряженности, углублению недоверия в отношениях между государствами. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик, комментируя приянтую 8 июля на сессии ПА ОБСЕ резолюцию «Положение в Восточной Европе», где критикуется наша страна.



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Мирочник заявил, что данный документ в целом носит конфронтационный характер.

«Беларусь последовательно выступает против подобных резолюций, которые не несут никакой добавленной стоимости. Они не только не помогают странам решать какие бы то ни было внутренние проблемы, но и ведут к дальнейшему росту напряженности, углублению недоверия в отношениях между государствами. Обращает на себя внимание явное несоответствие названия документа, претендующего на всеобъемлющий анализ ситуации в восточноевропейском регионе, его содержанию», — отметил пресс-секретарь ведомства.

В МИД надеются, что «заинтересованные дискуссии, открытый диалог, личные впечатления от посещения страны внесут вклад в повышение объективности оценок ситуации в Беларуси депутатами ПА ОБСЕ в дальнейшем».

8 июля Комитет по правам человека и гуманитарным вопросам ПА ОБСЕ на сессии в Минске принял резолюцию «Положение в Восточной Европе», в которой критикуются правительства Беларуси, России и Азербайджана.