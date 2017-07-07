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МИД о резолюции по положению в Восточной Европе: документ носит конфронтационный характер
08.07.2017 15:36 — Новости Экономики | Tut.by
Беларусь последовательно выступает против подобных резолюций, которые ведут к дальнейшему росту напряженности, углублению недоверия в отношениях между государствами. Об этом
Мирочник заявил, что данный документ в целом носит конфронтационный характер.
«Беларусь последовательно выступает против подобных резолюций, которые не несут никакой добавленной стоимости. Они не только не помогают странам решать какие бы то ни было внутренние проблемы, но и ведут к дальнейшему росту напряженности, углублению недоверия в отношениях между государствами. Обращает на себя внимание явное несоответствие названия документа, претендующего на всеобъемлющий анализ ситуации в восточноевропейском регионе, его содержанию», — отметил пресс-секретарь ведомства.
В МИД надеются, что «заинтересованные дискуссии, открытый диалог, личные впечатления от посещения страны внесут вклад в повышение объективности оценок ситуации в Беларуси депутатами ПА ОБСЕ в дальнейшем».
8 июля Комитет по правам человека и гуманитарным вопросам ПА ОБСЕ на сессии в Минске принял резолюцию «Положение в Восточной Европе», в которой
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Беларусь последовательно выступает против подобных резолюций, которые ведут к дальнейшему росту напряженности, углублению недоверия в отношениях между...
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