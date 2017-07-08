Налоговые органы будут проверять предприятия раз в пять лет

В Беларуси до пять лет сократится период проверки предприятий налоговыми инспекторами. Как сообщает телеканал ОНТ , это один из ключевых этапов либерализации системы налогообложения.

Сейчас срока давности для хранения документов нет. Предприниматели должны предоставить все бумаги с момента прошлой проверки. Нововведение позволит хранить сведения о состоянии бизнеса всего пятилетку, позже налоговики требовать документы уже не смогут.

Изменится и принцип контроля. Всю необходимую информацию налоговики будут получать дистанционно.

«Наша основная задача — развивать именно такую форму контроля. Не прийти, проверить и привлечь к административной ответственности, а выявить риски, проинформировать плательщика, истребовать дополнительную информацию, дать ему уведомление на предмет корректировки обязательств, которые он должен выполнить. Декларацию предоставить уточненную или доплатить в бюджет», — рассказал заместитель министра по налогам и сборам Владимир Муквич.