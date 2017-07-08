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Налоговые органы будут проверять предприятия раз в пять лет

08.07.2017 23:53 — Новости Экономики | Tut.by  
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В Беларуси до пять лет сократится период проверки предприятий налоговыми инспекторами. Как сообщает телеканал ОНТ, это один из ключевых этапов либерализации системы налогообложения.

Сейчас срока давности для хранения документов нет. Предприниматели должны предоставить все бумаги с момента прошлой проверки. Нововведение позволит хранить сведения о состоянии бизнеса всего пятилетку, позже налоговики требовать документы уже не смогут.

Изменится и принцип контроля. Всю необходимую информацию налоговики будут получать дистанционно.

«Наша основная задача — развивать именно такую форму контроля. Не прийти, проверить и привлечь к административной ответственности, а выявить риски, проинформировать плательщика, истребовать дополнительную информацию, дать ему уведомление на предмет корректировки обязательств, которые он должен выполнить. Декларацию предоставить уточненную или доплатить в бюджет», — рассказал заместитель министра по налогам и сборам Владимир Муквич.

 
 
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Нововведение позволит хранить сведения о состоянии бизнеса всего пятилетку, позже налоговики требовать документы уже не смогут.

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