Александр Лукашенко 8 июля на республиканском празднике «Купалье» («Александрия собирает друзей») призвал белорусов возрождать свою малую родину и родные места. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



Фото: president.gov.by

«Я хочу обратиться ко всем тем, кто сегодня в состоянии что-то сделать для страны, особенно к людям состоятельным, имеющим определенные возможности. Давайте в ближайшие годы, кто сколько может, кто как может, сделаем для нашей малой родины то, что может сделать каждый. Я уверен: если состоятельный человек, родившийся в маленькой деревушке и не забывший ее, сделает для нее хоть что-то в течение трех, может быть, пяти лет, наша страна будет прекрасна, она будет цветущей, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Поэтому мой призыв сегодня с моей малой родины ко всем тем, кто не забыл свою малую родину: давайте для нее сделаем максимум, давайте, став состоятельными людьми (те, кто способны), сделаем для этих деревенек, речушек, для маленьких городков и поселков то, что мы можем сделать».

Президент пояснил, что его недавняя поездка в поселок Копысь — это попытка обустроить Беларусь, показать пример, какой должна быть страна. «Подошла очередь и до этих маленьких городков, до неперспективных деревень. Мы их просто должны спасти, мы должны сделать их удобными для жизни наших людей, детей, внуков», — отметил он.

Глава государства обратил внимание: куда бы ни вели людей пути и куда бы ни уносили реки, есть понятия истоков и родных берегов. Это места, где они по-настоящему дома, где действительно можно отказаться от суеты и где время течет по-другому. «У каждого из нас частичка души живет на малой родине. Наши земли славны своими местечками, которые никогда не были местечковыми или провинциальными. Наши села и городки, наша столица, рожденная из такого же городка, — они дали многое и многим, — заявил белорусский лидер. — Минщина, Витебщина, Гродненщина, Гомельщина, Брестчина. Или вот Могилевщина. Каждый из нас слышит голос своей малой родины, единственного настоящего места на Земле».

Александр Лукашенко заметил, что, возможно, некоторым порой хочется куда-то уехать, где-то побывать. «Но я объехал весь мир за годы своего президентства, был в прекрасных местах. И я вам искренне, от души говорю: красивее вот этих мест, где твои корни и истоки, нет нигде. Я этого не встречал, — подчеркнул он. — Я это говорю для того, чтобы вы понимали, что рано или поздно зов малой родины потянет вас туда, где вы родились. Поэтому давайте возрождать эти места, давайте их будем ценить, какие бы они ни были. Это — наши места, это — наша родина, которая дала нам жизнь».



Фото: president.gov.by

«Вся многовековая история белорусского народа красноречиво говорит о том, как высоко мы ценим мир и благополучие на родной земле. Как бережно относимся к наследию прошлых поколений и уверенно строим настоящее и будущее своего государства. Глубоко чтим героев, отстоявших независимость Отечества. Славим выдающихся деятелей культуры, искусства, которые по праву являются гордостью нашей Беларуси», — сказал Александр Лукашенко.

В их почетном ряду, обратил внимание президент, стоят великие песняры Беларуси — Якуб Колас и Янка Купала, юбилейные даты со дня рождения которых торжественно отмечаются в этом году.

«И это придает фестивалю еще большую значимость. Напоминает о неразрывности культурных традиций, о бесценном достоянии, которое нам нужно сберечь, приумножить и передать потомкам. Обязательно передать потомкам», — подчеркнул белорусский лидер.

По мнению Главы государства, своим успехом фестиваль в Александрии обязан прежде всего тем замечательным людям, которые живут в этом прекрасном уголке Приднепровского края. «Спасибо, дорогие друзья, за труд и преданность нашей малой родине. Каждый приезд сюда вдохновляет и придает силы. Не только мне, всем нам, белорусам, — сказал Александр Лукашенко. — Примите мои слова как искреннее признание в любви к вам. И давайте сегодня вместе вслушаемся в звуки Купалья, в звуки малой родины, в голос нашей независимой страны, нашей Беларуси».