Глава налоговой службы Брестчины Юрий Лилисон ответил на вопросы «Вечернего Бреста». Он рассказал, велики ли налоги в Беларуси в сравнении с Европой, какие предприятия Брестской области вносят самый весомый налоговый вклад в бюджет региона, и какую долю составляют поступления от плательщиков Брестчины в республиканском бюджете.

Юрий Рудольфович, бытует мнение, что у нас чуть ли не самые высокие налоги в мире, и их много.

В нашем государстве на протяжении всего периода становления проводилась поэтапная работа по совершенствованию налоговой системы, направленная на снижение ставок налогообложения, отмену некоторых налогов и сборов. Сегодня субъект хозяйствования, осуществляющий обычную деятельность, обязан уплатить всего пять налогов — НДС по ставке 20%, налог на прибыль — 18%, экологический налог, земельный налог и налог на недвижимость.

Для сравнения: в Германии уплачиваются налог на добавленную стоимость — 19%, налог на прибыль — 30%, промысловый налог, земельный налог, имущественный налог и некоторые другие. В Польше — налог на добавленную стоимость — 23%, налог на доходы юридических лиц — 19%, налог на недвижимое имущество, налог на транспортные средства и другие.

Сегодня налоги в Беларуси практически не отличаются от большинства европейских стран, а для простоты уплаты и общения с плательщиками, на примере мирового опыта, широко внедряются интернет-технологии.

Кому принадлежит лидерство по взносам в бюджет Брестчины — среди отраслей, предприятий, регионов?

Более 50% всех поступлений консолидированного бюджета Брестской области приходится на предприятия обрабатывающей промышленности (30,4%), оптовой и розничной торговли (18,6%), поставщиков энергии и тепла (7,7%). Наиболее весомый вклад в налоговую копилку региона вносят РУП «Брестэнерго», ОАО «Брестский ЛВЗ „Белалко“», УП «Брестоблгаз», ОАО «558-й Авиаремонтный завод» (Барановичи), Брестский филиал РУП «Белтелеком», СП «Санта Бремор» ООО, Филиал ООО «Евроторг» в Бресте, СП «Брестгазоаппарат» ОАО. За 5 месяцев 2017 года общая доля их платежей в бюджет региона составила свыше 20%. Наибольшая доля налоговых поступлений традиционно принадлежит плательщикам Бреста (41,6%). Далее следуют Барановичи (18,3%), Пинск (5,2%), Березовский (5,1%) и Лунинецкий (3,2%) районы. На долю остальных регионов приходится чуть более четверти всех платежей.

Какова доля малого, среднего бизнеса в налоговых поступлениях?

На Брестчине высокие объемы поступлений в бюджет от всех субъектов малого и среднего предпринимательства — 192,5 миллионов руб. Больше только в Минской области (441,1 миллионов руб.), темп роста поступлений в сопоставимых ценах составил 102,4%. Доля малого и среднего бизнеса в консолидированном бюджете региона возросла на 3,7 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 32,2% (в том числе малые предприятия — 16,2%, средние предприятия — 12,1%, индивидуальные предприниматели — 3,9%).

Сколько платежей (в процентах) дает Брестская область в республиканский бюджет?

В доходах бюджета республики удельный вес поступлений от плательщиков нашего региона составляет 6,6%.

Сейчас на проспекте Машерова активно строится новое здание налоговой инспекции. Чем вызвано это строительство? Когда ожидаете новоселье? И что это изменит для налогоплательщика с точки зрения удобства, качества обслуживания и т.д.

Административное здание налоговых инспекций в Бресте входит в перечень объектов, строительство которых планируется завершить к 1000-летию города. Надеемся, что к юбилейной дате мы будем принимать плательщиков в комфортных для них условиях. Напомню, сейчас в областном центре функционируют две городские инспекции — по Московскому и Ленинскому районам. Подразделения этих инспекций размещены крайне неудобно: в арендованных зданиях, находящихся в разных местах. Такое расположение не дает возможности качественно, на высоком уровне обслуживать представителей субъектов хозяйствования и физических лиц. В связи с чем было принято решение разместить в новом здании в первую очередь инспекции по Московскому и Ленинскому районам, создав специально оборудованные места для обслуживания плательщиков посредством электронной очереди (так называемый центр обслуживания плательщиков). В данном центре плательщики будут иметь возможность осуществить административные процедуры, предоставлять налоговые декларации на бумажном носителе, получать разъяснения по налогам.