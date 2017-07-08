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Резолюция по Восточной Европе исключена из Минской декларации

09.07.2017 12:07 — Новости Экономики | Tut.by  
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ПА ОБСЕ на заключительном заседании 26-й летней сессии в белорусской столице приняла Минскую декларацию. Критикующая Беларусь резолюция по Восточной Европе из нее исключена, сообщает БЕЛТА.


Резолюция была включена в проект Минской декларации и вызвала бурное обсуждение среди парламентариев. Голоса разделились поровну — 43 человека проголосовали «против» и столько же «за». В соответствии с регламентом было принято решение не включать резолюцию в Минскую декларацию.

Напомним, 8 июля Комитет по правам человека и гуманитарным вопросам ПА ОБСЕ на сессии в Минске принял резолюцию «Положение в Восточной Европе», в которой критикуются правительства Беларуси, России и Азербайджана.

Критика Беларуси связана с непрозрачными выборами, органичением свободы слова, задержаниями участников акций протеста и наличием политзаключенных. Азербайджан и Россия критикуются как за внутреннюю ситуацию, так и, в российском случае, за вмешательство в украинский конфликт.

Белорусский МИД заявил, что резолюция по Восточной Европе «носит конфронтационный характер». «Беларусь последовательно выступает против подобных резолюций, которые не несут никакой добавленной стоимости. Они не только не помогают странам решать какие бы то ни было внутренние проблемы, но и ведут к дальнейшему росту напряженности, углублению недоверия в отношениях между государствами», — прокомментировал документ пресс-секретарь ведомства Дмитрий Мирончик.

В основу Минской декларации 9 июля легли резолюции, принятые по итогам дискуссий на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая проходит в белорусской столице с 5 июля. В документе сформулированы рекомендации для национальных правительств, парламентов и международного сообщества по реагированию на встающие перед ним актуальные вызовы и угрозы, передает БЕЛТА.

 
Теги: Минск
 
 
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ПА ОБСЕ на заключительном заседании 26-й летней сессии в белорусской столице приняла Минскую декларацию. Резолюция по Восточной Европе, критикующая Беларусь, из...

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