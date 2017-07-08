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Резолюция по Восточной Европе исключена из Минской декларации
09.07.2017 12:07 — Новости Экономики | Tut.by
ПА ОБСЕ на заключительном заседании 26-й летней сессии в белорусской столице приняла Минскую декларацию. Критикующая Беларусь резолюция по Восточной Европе из нее исключена,
Резолюция была включена в проект Минской декларации и вызвала бурное обсуждение среди парламентариев. Голоса разделились поровну — 43 человека проголосовали «против» и столько же «за». В соответствии с регламентом было принято решение не включать резолюцию в Минскую декларацию.
Напомним, 8 июля Комитет по правам человека и гуманитарным вопросам ПА ОБСЕ на сессии в Минске
Критика Беларуси связана с непрозрачными выборами, органичением свободы слова, задержаниями участников акций протеста и наличием политзаключенных. Азербайджан и Россия критикуются как за внутреннюю ситуацию, так и, в российском случае, за вмешательство в украинский конфликт.
Белорусский МИД
В основу Минской декларации 9 июля легли резолюции, принятые по итогам дискуссий на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая проходит в белорусской столице с 5 июля. В документе сформулированы рекомендации для национальных правительств, парламентов и международного сообщества по реагированию на встающие перед ним актуальные вызовы и угрозы,
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ПА ОБСЕ на заключительном заседании 26-й летней сессии в белорусской столице приняла Минскую декларацию. Резолюция по Восточной Европе, критикующая Беларусь, из...
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