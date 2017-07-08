Йоэль Развозов, депутат Кнессета, приехал в Минск в качестве наблюдателя на сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Это его второй визит в страну. Первый был давно, в 2010 году, и совершенно в ином качестве — участника Кубка мира по дзюдо. О том, как парень из Биробиджана штурмовал спортивный и политический олимп, как в Израиле находят деньги на спорт и за что дзюдоиста-политика похвалил Владимир Путин, Развозов рассказал порталу TUT.BY.



Фото: Eli Itkin

С татами в парламент

Двукратный вице-чемпион Европы, участник Олимпиады в Афинах и многократный призер мировых чемпионатов, Константин Развозов родился в Биробиджане в 1980 году. Через десять лет семья уехала в Израиль, и мальчику пришлось менять не только привычный образ жизни, но и имя.

— Хотел интегрироваться в общество. Приехал я в Израиль десятилетним, и имя, Константин Развозов, на иврите оказалось совершенно невыговариваемым. Как меня только не называли, — улыбается собеседник. — Хозяйка, у которой мы арендовали квартиру, удивлялась — почему не выберете ребенку простое израильское имя? Вот, к примеру, Гад… Мама посмеялась, но новое имя потом действительно выбрали — Йоэль. Такое относительно редкое имя, был пророк такой.

Первый визит в Минск был вполне счастливым — дзюдоист Развозов, которому уже советовали завязывать с большим спортом, приехал в столицу Беларуси для участия в кубке мира за свой счет — и выиграл. «Это была последняя моя победа — травмы, сделал операцию и с большим спортом завязал», — вспоминает он. Уже тогда спортсмен был депутатом муниципалитета в Нетании, закончил университет со степенью по бизнес-менеджменту в области финансов.

Переход из спорта в большую политику был во многом случайным и начался с появлений в популярной развлекательной телепередаче «Семь сОрок» рядом с политиками, бизнесменами.

— На одной из передач я лично познакомился с мэром Нетании и в итоге оказался в ее списке на выборах, хотя в момент знакомства не представлял, когда они должны состояться. Мне было 27 лет. Впрочем, в списке я был пятнадцатым, а претендовала партия мэра на пять мандатов. То есть шансы — нулевые. И вот за день до выборов меня неожиданно передвигают на девятое место, и партия берет как раз девять мандатов. Так я попал в муниципалитет и получил спортивный портфель. Буквально за год я в два раза увеличил спортивный бюджет муниципалитета Нетании, который до этого не менялся двадцать-тридцать лет.



С Владимиром Япринцевым. Фото из личного архива Константина Развозова

Начинающему политику возможность реально влиять на ситуацию в городе понравилась — стипендии спортсменам стали выделять, новый стадион построили. В мае 2012 года Йоэль Развозов присоединился к партии «Еш Атид». На выборах в Кнессет 19-го созыва партия получила 19 мандатов, оказавшись второй по величине. Член партии получил портфель министра финансов, а сам Развозов занял пост председателя комиссии по вопросам алии, абсорбции и диаспоры.

В Минске 5-9 июля ежегодная сессия Парламентской Ассамблеи ОБСЕ. В сессии принимает участие около 700 делегатов из 57 государств. Беларусь впервые в своей независимой истории принимает это мероприятие. Израильские депутаты участвуют в мероприятии в качестве наблюдателей, мониторят и обсуждают затрагивающие интересы Израиля политические темы, вопросы кибербезопасности, беженцев в Европе. В повестке дня депутата вопросы содействия бизнесу двух стран и стимулирования роста товарооборота. Ключевые отрасли — ИТ-технологии, сельское хозяйство.

— Я не могу участвовать в бизнесе, только курирую какие-то проекты на политическом уровне. Но интерес к Беларуси очень большой — речь и об инвестициях, и об аутсорсинговых проектах для израильских ИТ-компаний, — уточняет Развозов.

Спорт на высшем уровне

Пока мы беседуем с Развозовым, его дожидается известный в Беларуси бизнесмен и спортсмен Владимир Япринцев. И это даже не удивляет — в политике и бизнесе бывшие дзюдоисты и самбисты образуют удивительное содружество, причем на высочайшем уровне — от президентов до олигархов из топов Forbes.

— Семья дзюдо и самбо у нас очень крепкая. Кстати, я начинал в Биробиджане именно как самбист — а вот в Израиле самбо не было, начал заниматься дзюдо. А сегодня все удивляются моим связям. Встречался с Владимиром Владимировичем (Путиным) — тоже общались по дзюдо. Разговаривали он, я, наш премьер-министр Биньямин Нетаньяху, и кто-то из делегации говорит, мол, хороший парень Константин, но выбрал неправильную партию, намекая, что я не состою в партии премьера. А Путин говорит: «Зато он выбрал правильный спорт», — улыбается Развозов.



Фото из личного архива Константина Развозова

Так что и контакты с Беларусью начинаются с близкой темы — дзюдо, программы обмена, сборы для спортсменов.

— Есть немало возможностей и для других видов спорта. У нас отменен визовый режим, есть прямые авиарейсы, удалось сохранить посольство Израиля здесь, и это очень упрощает контакты. В бизнесе многое зависит от доверия и политического климата. А когда есть такие ресурсы, как политика и дружба, перспективы отличные.

Сейчас в Израиле после футбола и баскетбола дзюдо — самый популярный вид спорта, рассказывает депутат.

— У Израиля десять олимпийских медалей и пять из них — в дзюдо. Каждый второй ребенок в Израиле, и мальчики, и девочки (у нас есть чемпионка мира и олимпийская призерка), начинают с дзюдо. Вид спорта очень популярный, и на него начали выделяться бюджеты. Дзюдоисты сегодня — звезды. Выходцы из дзюдо добились серьезных успехов в политике, бизнесе, на госслужбе. Вот Минэкономики до недавнего времени возглавлял дзюдоист. Мой друг, который был чемпионом Израиля по дзюдо в 16 лет, — создатель очень популярного у нас приложения Moovit, варианта Waze для общественного транспорта. У них уже 70 млн пользователей, и они будут официальным приложением чемпионата мира по футболу 2018 года. А вся компания Waze, купленная в июне 2013 Google за 1,1 млрд долларов, и капитализация растет. Скоро, думаю, Moovit придет и в Беларусь.

Но достигнуть спортивных высот в Израиле непросто, и проблем у детского спорта не меньше, чем в Беларуси.

— Детский спорт у нас полностью финансируется родителями. Я в истории Израиля первый спортсмен-олимпиец, попавший в политику, и я пришел именно с этой программой — развитие спорта. Понимаете, государство тратит миллиарды на борьбу с ожирением, алкоголизмом, наркотиками, а если сотни миллионов пустить на спорт, мы можем реально сэкономить эти миллиарды в будущем. Продвинуть это было очень сложно. Все любят говорить о спорте после завоевания олимпийских медалей. Политики звонят, делают селфи со спортсменами, но когда доходит до бюджета, опять приходится одному сражаться за него. Вот недавно Минфин решил бороться с игорным бизнесом. А весь бюджет спорта основан на поступлениях от государственной лотереи. Введенные новые правила в итоге на треть урезали бюджет спорта. Пришлось требовать новый источник. Средства пришлось искать самому Минфину. Но бюджет удалось вернуть.

На вопрос о том, во сколько средней семье обходится начинающий дзюдоист, Йоэль Развозов прикидывает — только занятия в секции обойдутся примерно в 50-80 долларов. А еще надо учесть транспортные затраты, и долгое время отдельным пунктом была страховка.

— Я провел большие изменения в законодательство, сэкономившие родителям много денег. У нас каждый школьник застрахован. Всегда — 24 часа в сутки на территории Израиля. Для тех, кто посещает спортивную секцию, требовалась обязательная дополнительная страховка — причем отдельная для каждого вида спорта. Ее стоимость — около 50 долларов на год. А дети ходят в две-три секции. Причем в середине года могут перейти, к примеру, с футбола на баскетбол, и за полис придется заплатить еще раз. В итоге удалось добиться того, чтобы страховки объединили — теперь все спортивные страховки отменены и платить родителям школьников приходится один раз. Средняя семья за счет такого решения экономит около 500 долларов в год. Спорт должен быть доступен, — резюмирует депутат.