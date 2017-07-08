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Кристин Муттонен переизбрана председателем ПА ОБСЕ

09.07.2017 14:17 — Новости Экономики | Tut.by  
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Представительница Австрии Кристин Муттонен переизбрана председателем Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.


Кристин Муттонен. Фото: БелаПАН

Переизбрание главы ПА ОБСЕ состоялось 9 июля, в последний день работы сессии Парламентской ассамблеи в Минске.

Кристин Муттонен была единственным кандидатом, выдвинутым на должность председателя. Она возглавляет ПА ОБСЕ с середины 2016 года, срок ее мандата будет действовать до следующей летней сессии в 2018 году.

 
Теги: Минск
 
 
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Представительница Австрии Кристин Муттонен переизбрана председателем Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

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