Кристин Муттонен переизбрана председателем ПА ОБСЕ

Представительница Австрии Кристин Муттонен переизбрана председателем Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.



Кристин Муттонен. Фото: БелаПАН

Переизбрание главы ПА ОБСЕ состоялось 9 июля, в последний день работы сессии Парламентской ассамблеи в Минске.

Кристин Муттонен была единственным кандидатом, выдвинутым на должность председателя. Она возглавляет ПА ОБСЕ с середины 2016 года, срок ее мандата будет действовать до следующей летней сессии в 2018 году.