Четыре из шести членов делегации Беларуси в ПА ОСБЕ проголосовали за итоговую декларацию минской сессии Ассамблеи. Частью этого документа стала украинская резолюция с осуждением «агрессии России против Украины» и «временной оккупации Крыма и Севастополя». Лишь два белорусских парламентария проголосовали против Минской декларации.





История вопроса такова. Сначала украинские депутаты 6 июля предложили включить на повестку сессии ПА ОБСЕ резолюцию «Восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины». Все 36 пунктов документа российская сторона назвала «ложью».

Белорусская делегация тогда воздержалась при голосовании . В поддержку России выступила только Армения. Украинскую резолюцию поставили на повестку дня.

На следующий день, 7 июля, когда принимали резолюцию, единственный голосовавший от Беларуси депутат Валерий Воронецкий также воздержался . Остальные белорусские делегаты не участвовали в голосовании.

— Беларусь намеренно не участвовала в обсуждении этой резолюции и воздержалась при голосовании. Это сделано потому, что мы являемся миротворческой площадкой как раз для решения этих вопросов. Это наша осознанная позиция соблюдения нейтралитета, — прокомментировал тогда свою позицию Валерий Воронецкий в беседе с журналистом БелаПАН .

Сегодня, 9 июля, пленарное заседание ПА ОБСЕ должно было принять итоговую Минскую декларацию, частями которой стали все одобренные за время сессии резолюции.

Белорусский депутат Воронецкий в очередной раз выступил против ранее одобренной в Комитете по правам человека резолюции о положении в Восточной Европе. В ней критиковалась ситуация с правами человека в Беларуси, России и Азербайджане. Вопрос поставили на дополнительное голосование.

Голоса разделились 43 на 43, председатель Кристин Муттонен ПА ОБСЕ назвала эту ситуацию необычной, но поскольку большинства не набралось — критичную по отношению к Минску резолюцию исключили из итогового документа. Белорусские делегаты поздравляли друг друга, некоторые их коллеги в зале также аплодировали.

Затем началось голосование по всему тексту итогового документа, включая украинскую и все остальные одобренные ранее резолюции. Четыре белорусских делегата — депутаты Валерий Воронецкий, Ольга Попко и Болеслав Пирштук, а также сенатор Сергей Рахманов — проголосовали за. Депутат Совета Республики Сергей Гайдукевич и Палаты Представителей Национального собрания Андрей Рыбак — проголосовали против. Кроме них, против проголосовала вся российская делегация.

Всего в зале набралось 15 голосов против Минской декларации. 91 делегат поддержал ее, 3 — воздержались. Сессия ПА ОБСЕ проходила в белорусской столице с 5 по 9 июля.