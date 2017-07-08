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Четыре белорусских депутата поддержали декларацию с осуждением "агрессии России против Украины"
09.07.2017 18:53 — Новости Экономики | Tut.by
Четыре из шести членов делегации Беларуси в ПА ОСБЕ проголосовали за
История вопроса такова. Сначала украинские депутаты 6 июля предложили включить на повестку сессии ПА ОБСЕ резолюцию «Восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины». Все 36 пунктов документа российская сторона назвала «ложью».
Белорусская делегация тогда
На следующий день, 7 июля, когда принимали резолюцию, единственный голосовавший от Беларуси депутат Валерий Воронецкий также
— Беларусь намеренно не участвовала в обсуждении этой резолюции и воздержалась при голосовании. Это сделано потому, что мы являемся миротворческой площадкой как раз для решения этих вопросов. Это наша осознанная позиция соблюдения нейтралитета, — прокомментировал тогда свою позицию Валерий Воронецкий в беседе с журналистом
Сегодня, 9 июля, пленарное заседание ПА ОБСЕ должно было принять итоговую Минскую декларацию, частями которой стали все одобренные за время сессии резолюции.
Белорусский депутат Воронецкий в очередной раз выступил против
Голоса разделились 43 на 43, председатель Кристин Муттонен ПА ОБСЕ назвала эту ситуацию необычной, но поскольку большинства не набралось — критичную по отношению к Минску резолюцию исключили из итогового документа. Белорусские делегаты поздравляли друг друга, некоторые их коллеги в зале также аплодировали.
Затем началось голосование по всему тексту итогового документа, включая украинскую и все остальные одобренные ранее резолюции. Четыре белорусских делегата — депутаты Валерий Воронецкий, Ольга Попко и Болеслав Пирштук, а также сенатор Сергей Рахманов — проголосовали за. Депутат Совета Республики Сергей Гайдукевич и Палаты Представителей Национального собрания Андрей Рыбак — проголосовали против. Кроме них, против проголосовала вся российская делегация.
Всего в зале набралось 15 голосов против Минской декларации. 91 делегат поддержал ее, 3 — воздержались. Сессия ПА ОБСЕ проходила в белорусской столице с 5 по 9 июля.
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4 из 6 членов делегации Беларуси проголосовали за Минскую декларацию в ПА ОСБЕ. Частью этого документа стала резолюция с осуждением "агрессии России против...
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