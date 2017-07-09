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Член Конгресса США рассказал, что нужно сделать Беларуси для отмены американских санкций

09.07.2017 22:23 — Новости Экономики | Tut.by  
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Определенные небольшие шаги со стороны белорусского руководства могли бы дать Америке возможность смягчить некоторые существующие моменты в двусторонних отношениях. Такое заявление сегодня сделал член Сената Конгресса США и делегат сессии ПА ОБСЕ Роджер Уикер в интервью телеканалу «Беларусь 1».

Он сказал, что новая президентская администрация США может быть готова к смягчения санкций против Беларуси, что в перспективе приведет к их поной отмене.

Напомним, сейчас практически все санкции Америки в отношении Беларуси приостановлены. Но свою позицию США пересматривает каждые полгода исходя их той ситуации с правами человека и свободой слова, которая складывается в нашей стране.

Среди первых мер, которые могут привести к улучшению двусторонних отношений между Беларусью и США Роджер Уикер назвал регистрацию неправительственных организаций и политических партий. Об этом политик говорил и лично Александру Лукашенко во время недавней встречи.

— Мы понимаем, что президент уверенно себя чувствует в политическом плане и, вероятно, будет переизбран, если пойдет на следующие выборы. Но мы не понимаем, почему он может быть против политических партий, например, христианских демократов., которые могли бы стать частью процесса, — сказал Роджер Уикер.

Кокретных временных рамок полной отмены американских санкций в отношении Беларуси политик не назвал.

 
 
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Определенные небольшие шаги со стороны белорусского руководства могли бы дать Америке возможность смягчить некоторые существующие моменты в двусторонних...

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