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23 года назад Александр Лукашенко выиграл первые президентские выборы
10.07.2017 07:27 — Новости Экономики | Tut.by
10 июля 1994 года во втором туре президентских выборов депутат Верховного совета Александр Лукашенко с более чем 80% голосов победил премьер-министра Вячеслава Кебича (14,2%). Спустя 10 дней состоялась инаугурация первого президента Беларуси.
Изначально на пост главы государства, кроме Лукашенко и Кебича, претендовали еще четыре кандидата: лидер Белорусского народного фронта Зенон Позняк, спикер Верховного совета Станислав Шушкевич, секретарь ЦК Партии коммунистов Беларуси Василий Новиков и председатель Союза аграриев Александр Дубко. Во второй тур прошли Лукашенко (44,82% голосов) и Кебич (17,33%).
Как
— И у нас было специальное совещание посвящено итогам первого тура — искать нам эти голоса пропавшие или продолжать работать дальше? И я как раз был сторонником того, что паниковать не надо. Говорю: по сути, вам подарили уникальный шанс. Представьте, возможно, вы сейчас получили только 51%, а если будет второй тур, мы Кебича раскатаем вообще и получится намного больше!
В 2015 году Лукашенко заявил, что
Глава государства
Кебич, по словам Лукашенко, отказался. Сам экс-премьер
Все свои следующие выборы Александр Лукашенко выиграет со схожим результатом, что и во втором туре в 1994 году. Это официальные данные, которые оспариваются оппозицией и западными наблюдателями, не признавшими все эти выборы демократичными.
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Депутат Верховного совета Александр Лукашенко с более чем 80% голосов победил премьер-министра Вячеслава Кебича (14,2%) во втором туре президентских выборов.
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