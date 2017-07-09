Беларусь еще находится в начале пути по преодолению негативного имиджа в западном общественном мнении. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил сегодня на семинаре руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений «Основные направления деятельности белорусских загранучреждений в современных условиях», передает корреспондент БЕЛТА.



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По словам министра, контакты Беларуси с зарубежными странами становятся все более интенсивными, о чем в том числе свидетельствует проведение масштабных международных мероприятий, регулярные визиты делегаций из разных государств мира.

«Целый ряд последовательных и конструктивных шагов с нашей стороны способствовал укреплению позиции Минска в качестве надежной переговорной площадки. Это касается не только урегулирования кризиса в Украине», — сказал Владимир Макей.

Он отметил, что Беларусь также стала местом проведения важных международных форумов, в частности, мероприятий в рамках председательства в Центрально-Европейской инициативе, а также прошедшего накануне в Минске заседания Парламентской Ассамблеи ОБСЕ.

«Сессия была проведена на достойном уровне. Я встречался со многим парламентариями, и многие из них говорили о том, что они были позитивно шокированы увиденным в Беларуси. Это не значит, что наша работа на этом завершается. Нет, мы еще в начале большого пути по преодолению того негатива, во многом имиджа, восприятия нашей страны в западном общественном мнении», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Владимир Макей также констатировал наличие позитивных тенденций и на внешнеэкономическом направлении. По его данным, за пять месяцев текущего года белорусский экспорт вырос почти на 23%, что составляет около $ 2 млрд. Вместе с тем он призвал дипломатов не обольщаться этими цифрами с учетом низкой базы прошлого года, по отношению к которой отмечается рост экспорта.

Говоря о ежегодном семинаре, министр подчеркнул, что такие мероприятия позволяют сверить часы по различным вопросам и найти оптимальные пути их решения. Владимир Макей также рассказал, что формат нынешней учебы дипломатов предусматривает совещание с участием главы государства, на которое приглашены закрепленные за конкретными странами высшие должностные лица, члены Совета министров, руководители госорганов и организаций, ведущие эксперты.