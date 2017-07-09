ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Макей: Делегаты ПА ОБСЕ говорили мне, что "были позитивно шокированы увиденным в Беларуси"

10.07.2017 09:41 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Беларусь еще находится в начале пути по преодолению негативного имиджа в западном общественном мнении. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил сегодня на семинаре руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений «Основные направления деятельности белорусских загранучреждений в современных условиях», передает корреспондент БЕЛТА.


Фото: Reuters

По словам министра, контакты Беларуси с зарубежными странами становятся все более интенсивными, о чем в том числе свидетельствует проведение масштабных международных мероприятий, регулярные визиты делегаций из разных государств мира.

«Целый ряд последовательных и конструктивных шагов с нашей стороны способствовал укреплению позиции Минска в качестве надежной переговорной площадки. Это касается не только урегулирования кризиса в Украине», — сказал Владимир Макей.

Он отметил, что Беларусь также стала местом проведения важных международных форумов, в частности, мероприятий в рамках председательства в Центрально-Европейской инициативе, а также прошедшего накануне в Минске заседания Парламентской Ассамблеи ОБСЕ.

«Сессия была проведена на достойном уровне. Я встречался со многим парламентариями, и многие из них говорили о том, что они были позитивно шокированы увиденным в Беларуси. Это не значит, что наша работа на этом завершается. Нет, мы еще в начале большого пути по преодолению того негатива, во многом имиджа, восприятия нашей страны в западном общественном мнении», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Владимир Макей также констатировал наличие позитивных тенденций и на внешнеэкономическом направлении. По его данным, за пять месяцев текущего года белорусский экспорт вырос почти на 23%, что составляет около $ 2 млрд. Вместе с тем он призвал дипломатов не обольщаться этими цифрами с учетом низкой базы прошлого года, по отношению к которой отмечается рост экспорта.

Говоря о ежегодном семинаре, министр подчеркнул, что такие мероприятия позволяют сверить часы по различным вопросам и найти оптимальные пути их решения. Владимир Макей также рассказал, что формат нынешней учебы дипломатов предусматривает совещание с участием главы государства, на которое приглашены закрепленные за конкретными странами высшие должностные лица, члены Совета министров, руководители госорганов и организаций, ведущие эксперты.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Это не значит, что наша работа на этом завершается. Нет, мы еще в начале большого пути по преодолению того негатива, во многом имиджа, восприятия нашей страны в...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
23 года назад Александр Лукашенко выиграл первые президентские выборы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика