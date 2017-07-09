ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусской говядине и курятине Китай дает зеленый свет

10.07.2017 11:22 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Беларусь и Китай в понедельник подписывают пакет документов, открывающий белорусским предприятиям возможность поставок в Китай замороженной говядины и курятины, передает корреспондент TUT.BY.


Чжи Шупин. Фото: TUT.BY

В частности министр сельского хозяйства Леонид Заяц и министр Главного государственного управления по контролю качества, инспекции и карантину Китая Чжи Шупин подписали протокол по требованиям, предъявляемым к экспорту замороженной говядины из Беларуси в Китай, протокол об инспекции, карантине, и ветеринарным санитарным требованиям, применяемым к замороженному куриному мясу при экспорте из Беларуси в Китай, а также меморандум о взаимопонимании при сотрудничестве в обеспечении безопасности при импорте и экспорте продуктов питания.

— Качество продукции — это судьба предприятия. Если качество хорошее, это делает предприятие конкурентоспособным. В 21 веке все решает качество.
Из-за близких, стратегических отношений между странами, подписание документов и инспекция конкретных предприятий идут быстро, — заявил Чжи Шупин.

— По молоку сертифицировано 36 предприятий, по говядине на поставки в Китай открывается 21 предприятие, пять — по курятине, — рассказал заместитель главы Минсельхозпрода Александр Субботин.

Он признал, что Китай — рынок специфический, там нет культуры потребления сыра, стейков, но главный шаг для открытия рынка для белорусских производителей сделан. В ближайшие недели поставки могут пойти. Кроме того уже есть запрос от белорусского бизнеса на сертификацию поставок в Китай белорусской речной рыбы.

Экспорт сельхозпродукции 1,938 млрд в янв-мае, это +28,2% к аналогичному периоду. Темпы обеспечила молочка, свинина, колбасы. В Китай в январе-мае поставлялись молоко и сливки, пиво, минвода.

Как ранее сообщалось, в октябре 2016 года специалисты Главного госуправления по контролю качества, инспекции и карантину Китая провели аудит четырех белорусских перерабатывающих предприятий: «Брестский мясокомбинат», «Гродненский мясокомбинат», «Могилевский мясокомбинат» и «Велес-Мит».

Беларусь является крупнейшим экспортером говядины на постсоветском пространстве, поставляя более 135 тысяч тонн в год и занимая 7-ю строчку в мировом рейтинге экспортеров охлажденного мяса говядины. В прошлом году белорусская говядина поставлялась на рынки десяти стран.

Предполагается, что с открытием китайского рынка Беларусь сможет в значительном объеме диверсифицировать свой экспорт, причем цена на китайском рынке на мясо говядины достаточно высокая.

Среди производителей курятины свой интерес к Китаю уже обозначил крупнейший, ЗАО «Серволюкс» Евгения Баскина.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь и Китай в понедельник подписывают пакет документов, открывающий белорусским предприятиям возможность поставок в Китай замороженной говядины и курятины,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Макей: Делегаты ПА ОБСЕ говорили мне, что "были позитивно шокированы увиденным в Беларуси"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика