ЕАБР прогнозирует рост ВВП в Беларуси на 1,3% и слабую инвестиционную активность

Эксперты Евразийского банка развития отмечают сохранение экономического роста Беларуси и низкий уровень инфляции.

«По итогам января-мая прирост ВВП составил 0,9% к январю-маю 2016 года. По нашим оценкам, ожидается сохранение положительной динамики и выход по итогам года на рост ВВП на уровне 1,3%», - передает interfax.by со ссылкой на ежемесячный макрообзор банка.

Констатируются высокие темпы роста промышленности Беларуси. Прирост объемов промышленного производства в мае 2017 года составил 8,4% (прирост на 0,5% в мае 2016 года), - говорится в документе.

В то же время отмечается слабая инвестиционная активность. Инвестиции в основной капитал в мае продемонстрировали почти нулевой рост, увеличившись на 0,1% после падения в апреле на 8%. В целом за январь-май 2017 года сокращение инвестиций в основной капитал составило 5,5%.

Также отмечен положительный баланс внешней торговли, хотя сальдо торговли товарами сложилось отрицательным.

«По предварительной оценке Национального банка, положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами в январе-марте 2017 года составило $191,8 млн (минус $68,8 млн годом ранее). Отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило $558,6 млн по сравнению с $615,2 млн годом ранее, при этом сохраняются низкие объемы экспорта нефтепродуктов», - говорится в документе.

Инфляция в Беларуси сохраняется на низком уровне, подчеркивают эксперты.

«Годовая инфляция по итогам мая снизилась до 6,1% с 6,3% в апреле, продолжая оставаться ниже целевого уровня НБ РБ в 9%. Отмеченное регулятором снижение инфляционных ожиданий, стабильная ситуация на валютном рынке и слабый внутренний спрос продолжают оказывать сдерживающее влияние на развитие инфляционных процессов», - отмечается в обзоре.

В ЕАБР напомнили, что снижение с 19 июля 2017 года ставки рефинансирования Нацбанка Беларуси с 13% до 12% будет шестым снижением ставки за текущий год с уровня 18%.

Кроме того, Беларусь разместила еврооблигации на $1,4 млрд, выйдя на международные рынки капитала впервые за шесть лет.

Также эксперты констатировали, что республиканский бюджет по итогам января-мая 2017 года исполнен с профицитом Br1,4 млрд, или 3,6% ВВП, что почти в два раза превышает уровень аналогичного периода 2016 года.

«Принятое властями страны в начале июня решение о снижении ставки вывозной пошлины на калийные удобрения с 55 до 20 евро за тонну окажет давление на бюджет (в бюджете на 2017 год заложена цена 55 евро). Некоторыми компенсирующими факторами могут стать превышение фактических цен на нефть над ценами, заложенными в бюджете 2017 года, и восстановление объемов экспорта нефти и нефтепродуктов», - отметили аналитики ЕАБР.