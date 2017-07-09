Глава МИД Владимир Макей «не делает трагедии» из того, что белорусские депутаты по-разному проголосовали за итоговую Минскую декларацию сессии ПА ОБСЕ. По просьбе TUT.BY он, а также депутат Валерий Воронецкий, один из голосовавших за итоговый документ сессии Ассамблеи, прокомментировали эту сиутацию. Итоговая декларация, напомним, включала в себя пункты с осуждением «агрессии России против Украины» и «временной оккупации Крыма и Севастополя».



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— То, что парламентарии, представляющие различные взгляды, проголосовали по-разному: кто-то «за», кто-то «против» — я не рассматриваю это как трагедию. Идет нормальный процесс развития политической системы, как в любой нормальной демократической стране, — ответил Макей на вопрос TUT.BY после церемонии открытия посольства Нидерландов в Минске.

Министр не стал отвечать на вопрос о позиции МИД по Минской декларации: «Это парламентская ассамблея ОБСЕ, поэтому обращайтесь к парламентариям».

TUT.BY последовал совету Макея и спросил о причинах такого голосования у одного из членов делегации Беларуси депутата Валерия Воронецкого. Он сам проголосовал за принятие Минской декларации.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Это итог работы парламентской сессии в Минске, она была очень успешной. Естественно, что мы как хозяева должны были проголосовать за итоги, за результат.

— Но два человека проголосовали против…

— Они были не согласны с включением в итоговую декларацию украинской части.

— А вас не смутило, что там была резкая критика России?

— Конечно, же смутило. Она смутила всех. Но это же политическое решение, белорусская делегация не могла голосовать против Минской декларации, против итогов минской сессии ПА ОБСЕ.

— Но российская делегация так сделала…

— Я думаю, если бы сессия проходила в Москве, они бы проголосовали за Московскую декларацию. Это как итог вашей работы — написать статью и не выпустить статью. Мы не могли так сделать.

Воронецкий добавил, что сами депутаты обсуждали общую позицию белорусской делегации, но по этой ситуации «два депутата приняли свои решения».

— Еще раз повторю, тематику, касающуюся Украины, мы ее не то что не комментируем, но не хотим быть вовлеченными в эту дискуссию. Мы делаем все, чтобы смягчить ситуацию, чтобы наступил мир в регионе, люди не страдали от военных действий, а братский украинский народ продолжал жить в процветающей, стабильной и безопасной стране. А мы заинтересованы в дружбе и с Россией, и с Украиной.

Резолюция «Восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины» стала частью Минской декларации 26 сессии ПА ОБСЕ. Российские депутаты по этой причине проголосовали против декларации, а четверо из шести белорусских делегатов — ее поддержали. За несколько минут до голосования за итоговый текст белорусской делегации удалось добиться исключения из него другой резолюции «О положении в Восточной Европе» — с осуждением ситуации прав человека в Беларуси, России и Азербайджане.