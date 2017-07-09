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"Как в любой демократической стране". Макей объяснил разобщенность делегации Беларуси на ПА ОБСЕ
10.07.2017 12:19 — Новости Экономики | Tut.by
Глава МИД Владимир Макей «не делает трагедии» из того, что белорусские депутаты
— То, что парламентарии, представляющие различные взгляды, проголосовали по-разному: кто-то «за», кто-то «против» — я не рассматриваю это как трагедию. Идет нормальный процесс развития политической системы, как в любой нормальной демократической стране, — ответил Макей на вопрос TUT.BY после церемонии открытия посольства Нидерландов в Минске.
Министр не стал отвечать на вопрос о позиции МИД по Минской декларации: «Это парламентская ассамблея ОБСЕ, поэтому обращайтесь к парламентариям».
TUT.BY последовал совету Макея и спросил о причинах такого голосования у одного из членов делегации Беларуси депутата Валерия Воронецкого. Он сам проголосовал за принятие Минской декларации.
— Это итог работы парламентской сессии в Минске, она была очень успешной. Естественно, что мы как хозяева должны были проголосовать за итоги, за результат.
— Но два человека проголосовали против…
— Они были не согласны с включением в итоговую декларацию украинской части.
— А вас не смутило, что там была резкая критика России?
— Конечно, же смутило. Она смутила всех. Но это же политическое решение, белорусская делегация не могла голосовать против Минской декларации, против итогов минской сессии ПА ОБСЕ.
— Но российская делегация так сделала…
— Я думаю, если бы сессия проходила в Москве, они бы проголосовали за Московскую декларацию. Это как итог вашей работы — написать статью и не выпустить статью. Мы не могли так сделать.
Воронецкий добавил, что сами депутаты обсуждали общую позицию белорусской делегации, но по этой ситуации «два депутата приняли свои решения».
— Еще раз повторю, тематику, касающуюся Украины, мы ее не то что не комментируем, но не хотим быть вовлеченными в эту дискуссию. Мы делаем все, чтобы смягчить ситуацию, чтобы наступил мир в регионе, люди не страдали от военных действий, а братский украинский народ продолжал жить в процветающей, стабильной и безопасной стране. А мы заинтересованы в дружбе и с Россией, и с Украиной.
Резолюция «Восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины»
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Депутат Валерий Воронецкий заявил, что его "смутила" резкая критика России в декларации, но выступить против документа он не мог, как представитель страны-хозяйки...
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