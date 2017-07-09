На предбанкротном столпе легпрома введен защитный период

Экономический суд Минска возбудил производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) и открытии защитного периода в отношении ОАО «Сукно». Об этом говорится в решении суда.

Заявление о признании предприятия банкротом поступило от самого ОАО «Сукно» с согласия основных акционеров, которыми являются концерн «Беллегпром» и Мингорисполком.

Государство контролируют 68% акций некогда одного из ключевых предприятий белорусского легпрома, говорится в решении суда.

Заявление было обосновано «неплатежеспособностью предприятия, которая приобретает устойчивый характер».

Суд назначил временного управляющего и ввел защитный период, который продлится до 27 сентября 2017 года.

В коридорах власти обсуждается возможность объединения «Камволя» с «Сукно». В мае председатель «Беллегпрома» Николай Ефимчик сказал , что соответствующий проект указа может и не понадобиться, поскольку он надеется, что можно будет продать площадку ОАО «Сукно» и «полученных средств хватит на перемещение на камвольный комбинат».