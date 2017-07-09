|
На предбанкротном столпе легпрома введен защитный период
10.07.2017 12:14 — Новости Экономики | Tut.by
Экономический суд Минска возбудил производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) и открытии защитного периода в отношении ОАО «Сукно». Об этом говорится в
Заявление о признании предприятия банкротом поступило от самого ОАО «Сукно» с согласия основных акционеров, которыми являются концерн «Беллегпром» и Мингорисполком.
Государство контролируют 68% акций некогда одного из ключевых предприятий белорусского легпрома, говорится в решении суда.
Заявление было обосновано «неплатежеспособностью предприятия, которая приобретает устойчивый характер».
Суд назначил временного управляющего и ввел защитный период, который продлится до 27 сентября 2017 года.
В коридорах власти обсуждается возможность объединения «Камволя» с «Сукно». В мае председатель «Беллегпрома» Николай Ефимчик
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экономический суд Минска возбудил производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) и открытии защитного периода в отношении ОАО "Сукно".
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии