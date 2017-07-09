Как не повторить коллапс 2014 года. ЕАБР советует плавающий курс с ориентацией на российский рубль

Проведение политики плавающих курсов валют в странах ЕАЭС принесло очевидные выгоды: взаимные курсы валют стабилизировались, что положительно сказалось на взаимной торговле стран членов ЕАЭС. Такой вывод содержится в докладе «Колебания валютных курсов в ЕАЭС в 2014—2015 годах: анализ и рекомендации», подготовленном Центром интеграционных исследований ЕАБР.



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Объем взаимной торговли, по данным ЕАБР, за январь-апрель вырос на 27,5% до 15,9 млрд долларов.

Эксперты отмечают, что различные подходы к монетарной политике в странах ЕАЭС в 2014—2015 годах привели к резким колебаниям взаимных валютных курсов, что усугубило экономический кризис, создав проблемы во взаимной торговле, которых можно было избежать.

Россия перешла к плавающему курсу в конце 2014 года. Казахстан шел путем постепенных небольших корректировок номинального обменного курса до перехода на новую, более гибкую денежно-кредитную политику в августе 2015 года. Армения выбрала новый уровень мягкой привязки к доллару США после периода высокой волатильности обменного курса в последние месяцы 2014 года. Беларусь отказалась от скользящей привязки и после резкой девальвации отпустила свой рубль в сравнительно свободное плавание в начале 2015 года, в то время как Кыргызстан девальвировал свой сом плавно в последнем квартале 2014 года.

В связи с тем, что экономические риски сохраняются и в настоящее время (они могут быть спровоцированы геополитическими факторами, резкими изменениями цен на нефть, резким замедлением динамики китайской экономики и т.д.), эксперты ЕАБР считают актуальным именно сейчас обратиться к опыту недавнего прошлого. «Учет уроков недавних валютных кризисов будет полезен, чтобы минимизировать эти риски. Да, сейчас экономическая ситуация относительно спокойная. Именно поэтому есть время для того, чтобы выстроить политику на будущее, сделав правильные выводы из прошлого», — считает директор ЦИИ ЕАБР Евгений Винокуров.

Авторы доклада обращают внимание на то, что согласованные действия в области монетарных политик стран ЕАЭС в будущем могли бы сгладить резкие колебания национальных валют. «В ближайшей перспективе речь идет о выполнении всеми странами показателей ЕАЭС (влияющих на экономическую стабильность и на обменный курс в том числе), заложенных в Договоре о ЕАЭС (инфляция, уровень госдолга и дефицит бюджета), а также о разработке ряда других критериев, которые будут являться в ЕАЭС целевыми ориентирами, в частности по международным резервам и уровню долларизации экономики», — поясняют эксперты ЦИИ ЕАБР.

В качестве среднесрочной меры в области согласования монетарной и валютной политики эксперты ЦИИ предлагают рассмотреть, во-первых, возможность создания в рамках ЕАЭС региональной платежной системы. По их мнению, это будет способствовать расширению использования во взаимной торговле национальных валют и снижению издержек, связанных с операциями на валютном рынке.

Второй среднесрочной мерой может стать создание инструмента наблюдения, позволяющего увидеть в динамике движение обменных курсов национальных валют по сравнению со средним показателем по ЕАЭС. Таким инструментом может стать расчетная региональная денежная единица, наподобие ЭКЮ в Европе, и показатели отклонения от нее национальных валют. Это позволит получить информацию об относительной конкурентоспособности экспорта стран ЕАЭС.

Эксперты анализировали, что полезнее для минимизации макроэкономической нестабильности в странах ЕАЭС: привязка к корзине валют ЕАЭС, независимые курсовые политики и плавающий режим с ориентированием на курс российского рубля. По оценкам аналитиков ЕАБР, при проведении политики инфляционного таргетирования для Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана эффективной политикой будет частичная ориентация на курс российского рубля. Такая мера позволит не допускать чрезмерных отклонений взаимных валютных курсов.

При этом политика плавающих обменных курсов валют является лучшей стратегией в настоящей ситуации. Плавающий обменный курс является естественным стабилизатором, минимизирующим негативные последствия внешних макроэкономических шоков.

Как ранее сообщалось, Беларуси дорого обошлась попытка держать курс своей валюты к российскому рублю во второй половине 2014 года. «По Минпрому я всегда привожу пример, хотя не всем банкирам и экономистам он нравится. За первую половину 2014 года предприятия системы Минпрома заработали 2,1 трлн рублей прибыли в тех деньгах. А весь 2014-й год закончили уже с чистым убытком в 5,3 трлн рублей. То есть за вторую половину года они проели и прибыль первого полугодия, и получили еще убыток. А 5,3 плюс 2,1 — это 7,4 трлн рублей (740 млн деноминированных рублей)», — рассказал вице-премьер Владимир Семашко.

Столько оборотного капитала реального сектора, уточнил он, было «съедено» за счет удержания курса белорусского рубля при падающем российском. «Курс начала года — 303−304 белорусских рубля за российский — стимулировал экспорт. Хватало денег на то, чтобы выходить на новый цикл воспроизводства, платить налоги, покупать сырье, обслуживать кредиты. Во второй половине мы сильно „укрепили“ — беру это в кавычки — белорусский рубль. Помните, почти в два раза. Это была неправильная политика. Мы три квартала тянули с принятием решения», — напомнил вице-премьер. В результате, продолжал он, Минпром в тот год в штуках вырос на 8,7% по объему поставок в Россию, в деньгах — упал на 29%. «Произошло высасывание оборотного капитала из Минпрома. Сегодня стоит задача восстановить этот капитал», — заявил Семашко.