Белорусам разрешат чаще совершать е-покупки за рубежом

МИНСК, 10 июл — Sputnik. Ограничения на покупки в иностранных интернет-магазинах для белорусов могут быть пересмотрены, сообщила на пресс-конференции в Минске начальник управления организации торговли и услуг Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Виолетта Брезовская.

В настоящее время государственные органы вместе со специалистами Государственного таможенного комитета изучают вопрос.

"Речь о том, чтобы внести изменения в указ президента и увеличить стоимость посылок до 200 евро, а также вес до 31 килограмма в месяц", — сказала Брезовская.

В настоящее время граждане Беларуси могут приобрести в иностранных магазинах и получить по почте без уплаты таможенных пошлин товара на сумму 22 евро или весом до 10 килограммов. Такие нормы предусмотрены указом президента №40 "О внесении изменений в указ "О перемещении через таможенную границу Таможенного союза в Республике Беларусь товаров для личного пользования", документ был подписан в апреле 2016 года. Если лимит превышен, пошлина составит 30% от таможенной стоимости товара, но не менее 4 евро за килограмм. Бюджет Беларуси за счет сбора пошлины за посылки дороже 22 евро получил в прошлом году порядка 1,3 миллиона долларов. Как ранее заявляли в ГТК, норма беспошлинного ввоза в 22 евро была превышена лишь в проценте от общего числа посылок.

Предложения, которые сейчас обсуждаются и которые поддерживает МАРТ, предусматривают, что в течение месяца гражданин сможет приобрести товаров в иностранных магазинах на сумму до 200 евро и весом до 31 килограмма. При этом параметры одной посылки останутся прежними — 22 евро и 10 килограммов.

"Эти нормы сейчас обсуждаются. И министерство согласует этот указ только только с учетом мнения с бизнеса", — подчеркнула Брезовская.

Между тем, вопрос об унификации лимитов на стоимость посылок в международных почтовых отправлениях обсуждают и специалисты стран ЕАЭС. В настоящее время в Казахстане и России действует лимит в размере 1000 евро, при этом планируется, что он будет уменьшен до 200 евро.