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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 3-10 июля 2017 года

10.07.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Царившее на столичном рынке жилья спокойствие, присущее сезону отпусков, нарушил резкий рост курса доллара. По мере нарастания напряжённости некоторые продавцы “дрогнули”, что вылилось в самое резкое недельное снижение цен за последние 3 месяца. Индекс цен на квартиры в Минске снизился на 0,4% и находится сейчас у отметки в 1133 $/м2.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 3-10 июля 2017 года

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Из последних 7 недель лишь однажды направление ценовой динамики у первичного и вторичного рынков совпадало. На минувшей неделе этого также не произошло. В то время, как “вторичка” отметилась довольно ощутимым снижением цен, новостройки завершили неделю с небольшим “плюсом”. За последние 7 дней средняя цена квартир в новостройках Минска выросла на 0,1% и составляет сейчас 1120 $/м2.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 3-10 июля 2017 года

Изменение объема предложения выглядело на прошедшей неделе следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 3-10 июля 2017 года

Предложение квартир непрерывно сокращается четвёртую неделю. За последние 7 дней число выставленных на продажу квартир уменьшилось на 0,3%. При этом, в сегментах 2- и 4-комнатных квартир наметился рост предложения (+0,6%). 3-комнатных квартир за неделю стало меньше на 0,8%, а число 1-комнатных сократилось на 1,1%.

За последний месяц предложение 4-комнатных квартир увеличилось на 6%. 2- и 3-комнатных – сократилось на 4% и 3%, соответственно. Что касается самых востребованных у покупателей 1-комнатных квартир, то их предложение сократилось на 8%.

Структура предложения по типам квартир выглядит на 10 июля следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 3-10 июля 2017 года

Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 3-10 июля 2017 года

Впервые за долгое время ни один тип квартир не отметился ростом цен. Избежать их снижения удалось лишь “однушкам”. Цены на 2- и 4-комнатные квартиры снизились на 0,3%, а 3-комнатные подешевели за неделю сразу на 0,6%.

Изменение цен в районах Минска на 10 июля выглядит следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 3-10 июля 2017 года

За прошедшую неделю снижение было отмечено в семи столичных районах из девяти. Максимальные темпы наблюдались в Ленинском (-0,4%) и Первомайском (-0,8%) районах. В Заводском районе динамика цен была нулевой, а во Фрунзенском цены выросли в среднем на 0,1%. Несмотря на это, именно Фрунзенский район лидирует по темпам снижения цен за последний месяц. Квартиры здесь подешевели в среднем на 2,1%. Более 1% потеряли также Октябрьский и Ленинский районы.

Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 3-10 июля 2017 года

Следующая ценовая ситуация установилась в микрорайонах города:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 3-10 июля 2017 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:

Брест – 696 $/м2 (без изменений), Витебск – 539 $/м2 (+0,6%), Гомель – 559 $/м2 (+0,2%), Гродно – 697 $/м2 (-0,8%), Могилев – 583 $/м2 (+0,3%).

Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:

Москва:

Средняя цена на вторичном рынке за прошедшую неделю снизилась на 1,0% и составляет 2 825 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.

Киев:

·  Средняя цена на вторичном рынке за неделю снизилась на 0,6% и составляет 1423 $/м2.

·  Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте выросла на 0,1% и составляет 817 $/м2. Источник данных – украинский портал Realt.ua.

Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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За неделю, с 3 по 10 июля 2017 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости города...

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