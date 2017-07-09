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Макей и госсекретарь МИД Нидерландов открыли в Минске отделение голландского посольства

10.07.2017 14:29 — Новости Экономики | Tut.by  
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Министр иностранных дел Владимир Макей и госсекретарь МИД Нидерландов Йоханна Брандт торжественно открыли отделение голландского посольства в Минске. Макей заявил, что этот шаг позволит голландским коллегам «из первых рук» получать информацию о развитии белорусских общества и государства.


Министр иностранных дел Владимир Макей и госсекретарь МИД Нидерландов Йоханна Брандт. Фото: пресс-служба МИД Беларуси

— Нидерланды всегда входят в десятку главных торгово-экономических и инвестиционных партнеров Беларуси. Но это не значит, что мы должны почивать на лаврах.

Глава МИД пожелал голландским дипломатам, чтобы в стенах их нового посольства «рождались мысли, идеи, которые вывели бы отношения между нашими странами, между Беларусью и Евросоюзом, на более высокий уровень».

Госсекретарь МИД Нидерландов назвала особенным этот день, а Беларусь — соседом, имея в виду соседство с ЕС. Кроме того, страны отмечают 25-летие установления дипотношений друг с другом.

Успешным примером взаимодействия за эти годы Брандт назвала программу «Дети Чернобыля», по которой ежегодно более тысячи белорусских детей от 7 до 11 лет уже много лет принимают в голландских семьях.


Фото: пресс-служба МИД Беларуси

Нидерланды также ценят сотрудничество в культуре и спорте, добавила дипломат.

— Поэтому я возлагаю большие надежды на квалификационные матчи чемпионата мира по футболу в конце этого года, когда наши «Оранжевые Львы» снова встретятся с вашими «Белыми крыльями».

Брандт не смогла ответить на вопрос, когда в Беларуси появится посол Нидерландов (сегодня эту должность по совместительству занимает голландский посол в Польше).

— Пока у нас здесь временный поверенный. Сегодня у нас важный первый шаг — открытие посольства. Пока отметим его, и посмотрим, что будет дальше.

— Это нормальная дипломатическая практика, идти шаг за шагом, — добавил Макей.

Министр также рассказал, что МИД анализирует деятельность белорусских дипмиссий за рубежом.

— Возможно, будем вносить главе государства предложения по закрытию каких-то неэффективно действующих загранучреждений, возможно — по открытию в тех странах, которые являются перспективными для Беларуси.

По словам Макея, еще некоторые страны Европы и «дальней дуги» рассматривают возможность открыть свое посольство в Беларуси.

Отделение посольства Нидерландов открылось по адресу ул. Мясникова, 70, на третьем этаже здания, где уже расположены инфоцентр посольства США и представительство Европейского банка реконструкции и развития. В церемонии также участвовали иностранные послы и представители дипмиссий, аккредитованные в Минске.


Фото: пресс-служба МИД Беларуси
 
Теги: Минск
 
 
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Макей заявил, что этот шаг позволит голландским коллегам "из первых рук" получать о развитии белорусских общества и государства.

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