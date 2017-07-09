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Владельцам интернет-магазинов могут снова разрешить "упрощенку"
10.07.2017 14:30 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 июл — Sputnik. Запрет на применение упрощенной системы налогообложения для интернет-магазинов может быть отменен, заявила на пресс-конференции в Минске начальник управления организации торговли и услуг Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Виолетта Брезовская.
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Она напомнила, что с вступлением в силу в январе 2016 года поправок в Налоговый кодекс в Беларуси был установлен запрет на упрощенную систему налогообложения для этой категории субъектов хозяйствования.
Переход на общую систему налогообложения потребовал от владельцев интернет-магазинов значительных издержек.
"Это требовало ввести позицию бухгалтера и затруднило работу. С учетом того, что 50% интернет-магазинов принадлежит предпринимателям и упрощенная система налогообложения пользуется спросом, наше министерство и предложило этот запрет убрать", — подчеркнула Брезовская.
© Sputnik Илья Питалев
Среди других изменений в работе интернет-магазинов, которые могут быть законодательно закреплены в ближайшее время, — требование принимать заказы только удаленно — через "корзину" на сайте. Эта норма включена в проект закона " О внесении изменений и дополнений в закон "О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь", который сейчас готовит МАРТ.
"Мы будем предлагать, чтобы интернет-магазин брал заказы исключительно удаленно, через корзину, тем самым обеспечив прозрачность совершения сделки и защиту прав потребителя. В этом случае мы сможем в любое время выявить, был ли заказ и в какое время", — пояснила представитель министерства.
В случае принятия закона "О платежных услугах", концепцию которого разработал Нацбанк, можно будет ожидать более активного развития курьерской службы, и как результат Интернет-торговли как таковой.
В настоящее время курьеры сторонних организаций не имеют право принимать оплату за товар, могут доставлять лишь стопроцентно оплаченные покупки.
"Данный же закон позволит сторонней организации, курьеру принимать наличные деньги в пользу продавца товара. Это значительно облегчит логистику доставки товара", пояснила Брезовская.
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Среди законодательных инициатив, которые должны стимулировать развитие интернет-торговли и одновременно защитить потребителя, МАРТ инициирует развитие...
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