МИНСК, 10 июл — Sputnik. Запрет на применение упрощенной системы налогообложения для интернет-магазинов может быть отменен, заявила на пресс-конференции в Минске начальник управления организации торговли и услуг Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Виолетта Брезовская.

"Вы знаете, что сейчас подготовлен широкомасштабный пакет документов о либерализации ведения бизнеса . Наше министерство предлагало — и пока по нашим оперативным данным эта норма находится в декрете, — отменить запрет на применение упрощенной системы налогообложения для интернет-магазинов", — сказала Брезовская.

Она напомнила, что с вступлением в силу в январе 2016 года поправок в Налоговый кодекс в Беларуси был установлен запрет на упрощенную систему налогообложения для этой категории субъектов хозяйствования.

Переход на общую систему налогообложения потребовал от владельцев интернет-магазинов значительных издержек.

"Это требовало ввести позицию бухгалтера и затруднило работу. С учетом того, что 50% интернет-магазинов принадлежит предпринимателям и упрощенная система налогообложения пользуется спросом, наше министерство и предложило этот запрет убрать", — подчеркнула Брезовская.

Среди других изменений в работе интернет-магазинов, которые могут быть законодательно закреплены в ближайшее время, — требование принимать заказы только удаленно — через "корзину" на сайте. Эта норма включена в проект закона " О внесении изменений и дополнений в закон "О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь", который сейчас готовит МАРТ.

"Мы будем предлагать, чтобы интернет-магазин брал заказы исключительно удаленно, через корзину, тем самым обеспечив прозрачность совершения сделки и защиту прав потребителя. В этом случае мы сможем в любое время выявить, был ли заказ и в какое время", — пояснила представитель министерства.

В случае принятия закона "О платежных услугах", концепцию которого разработал Нацбанк, можно будет ожидать более активного развития курьерской службы, и как результат Интернет-торговли как таковой.

В настоящее время курьеры сторонних организаций не имеют право принимать оплату за товар, могут доставлять лишь стопроцентно оплаченные покупки.

"Данный же закон позволит сторонней организации, курьеру принимать наличные деньги в пользу продавца товара. Это значительно облегчит логистику доставки товара", пояснила Брезовская.