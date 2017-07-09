В Беларуси будут работать два голландских дипломата, визы выдавать пока не начнут

В открытом сегодня Минске отделение голландского посольства">отделении посольства Нидерландов будут работать два человека: временный поверенный и его помощник. Все консульские функции, включая выдачу виз, по-прежнему будет оказывать посольство Германии. Об этом заявил посол Нидерландов в Польше и Беларуси по совместительству Рон ван Дартель на совместной пресс-конференции с госсекретарем голландского МИД Йоханной Брандт.

По словам госсекретаря, на встрече с министром иностранных дел Владимиром Макеем они обсудили продвижение рыночных реформ, демократии, свободы СМИ и верховенства права.

— Мы решили продолжить открытый и честный диалог по этим вопросам.

А с главой Палаты представителей Владимиром Андрейченко Йоханна Брандт обсудила возможности сотрудничества парламентов двух стран.

Посол Рон ван Дартель отметил, что отделение посольства в Минске «будет следить за развитием ситуации в Беларуси, контактировать с правительством, гражданским обществом и бизнес-кругами». Кроме того, Беларусью продолжат заниматься дипломаты из голландского посольства в Варшаве.

Отделение посольства Нидерландов открылось сегодня по адресу: ул. Мясникова, 70, на третьем этаже здания, в котором уже расположены инфоцентр посольства США и представительство Европейского банка реконструкции и развития. В церемонии участвовали глава МИД Владимир Макей, иностранные послы и представители дипмиссий, аккредитованные в Минске.