Отраслевые ассоциации предлагают Нацбанку ввести административные ограничения ставки межбанковского вознаграждения и тарифов на эквайринг при расчетах банковскими карточками. Регулятор, получив много жалоб на действия банков и резолюцию Совмина, намерен тщательно изучить данный вопрос.





По данным Нацбанка за 2015 год, расходы банков на осуществление эквайринга складываются из следующих статей: установка, обслуживание терминалов и их амортизация (21,7%), выплата межбанковского вознаграждения (48,6%), платежи в пользу платежных систем (11,9%), процессинг операций (7%) и административно-хозяйственные и иные расходы (9,6%).

Как видим, значительная доля затрат приходится на выплату межбанковского вознаграждения банку-эмитенту платежных карточек. При этом ставки межбанковского вознаграждения устанавливаются платежной системой (Visa, MasterCard, Белкарт) по принципу увеличения в зависимости от степени привилегированности карты, например, для стандартной карточки — 0,5% от суммы операции, для премиальной — 2,2%.

В Ассоциации розничных сетей (АРС) считают, что в последнее время банками активно эмитируются максимально привилегированные виды карточек, в том числе для перечисления зарплат сотрудникам компаний, выплат стипендий студентам, различных программ лояльности. Кроме того, стимулирование роста платежей с использованием премиальных карточек осуществляется с помощью прямых денежных выплат банками-эмитентами держателем карточек-участникам программы лояльности с кэшбеком (выплата в виде процентов от суммы оплаты товаров и услуг). По мнению розничных операторов, стремительный рост элитных карточек влияет на рост доли и суммы межбанковского вознаграждения, что влечет увеличение себестоимости услуги у банков-эквайеров и понуждает их вести переговоры с торговлей по увеличению тарифов на эквайринг. «Сохранение описанных тенденций обусловит дальнейший рост тарифов на эквайринг для торговли за счет увеличения расходов на выплату межбанковского вознаграждения», считают в АРС.

Ранее Нацбанк обосновывал сохранение высокой ставки межбанковской комиссии инвестициями в развитие технической инфраструктуры для обеспечения безналичных расчетов с использованием пластика. По мнению АРС, которая ссылается на данные Нацбанка, «наиболее интенсивный и требующий значительных вложений этап развития технической инфраструктуры уже заверен». Таким образом в ассоциации делают вывод, что «суммы межбанковских комиссий, получаемые банками-эмитентами, уже не влияют на условия дальнейшего развития инфраструктуры».

В письме Белорусской научно-промышленной ассоциации (БНПА) приводится пример с продажей иномарок за безналичный расчет. При продаже новых легковых автомобилей населению дилеры взимают торговую наценку в размере 8−10%, а в регионах страны — 3−6%. При этом размер вознаграждений в пользу обслуживающего банка или ОАО «НКФО «ЕРИП» составляет 1,2%-2,5%, то есть до 25% наценки торгующей компании. В частности, при единовременной оплате за приобретаемый автомобиль тариф на эквайринг может составлять одну-две тысячи рублей. При этом значительная часть суммы банком-эквайером возвращается в виде вознаграждения держателю карточки (кэшбек), что свидетельствует о высокой рентабельности деятельности банков при проведении безналичных платежей, считают в БНПА. Там также полагают, что требует исключения и сложившаяся по решению прежнего руководства ЕРИПа практика по установлению разного размера платы за осуществление платежей для различных субъектов хозяйствования в пределах одной отрасли.

Отраслевые ассоциации просят Нацбанк оказать содействие в снижении тарифов на эквайринг и вознаграждение ЕРИПу «до экономически обоснованного уровня с целью недопущения роста цен для конечных потребителей». В частности, предлагается рассмотреть возможность административного ограничения ставок максимального тарифа межбанковской комиссии на эквайринг с целью снижения действующих в настоящий момент тарифов. По информации ритейлеров, во многих странах мира межбанковская комиссия является предметом госрегулирования. В 2015 году в ЕС она по дебетовым картам была ограничена в размере не более 0,2%, по кредитным картам — 0,3%.

Нацбанк планирует изучить вопрос формирования тарифов на эквайринг и выработать обоснованное решение. Вместе с тем регулятор признает, что «данный вопрос является одним из наиболее сложных на карточном рынке». При поиске приемлемого решения данного вопроса уже были применены различные подходы: административное регулирование в 2005—2010 гг., его отмена в 2011 году, регулирование тарифов на договорной основе между банками и субъектами торговли. Год назад Нацбанк выступил в поддержку последней инициативы. Там полагали, что административное ограничение тарифов на эквайринг на уровне ниже себестоимости услуги не позволит развивать конкуренцию, приведет к снижению активности банков на этом поприще, уходу с рынка большинства игроков, монополизации предоставления данных услуг, ухудшению их качества, включая снижение уровня безопасности осуществления операция с использованием карточек.

Собеседник одного из банков считает, что «крупные сети пытаются лоббировать свои интересы в госаппарате». «Ключевой вопрос — цена обслуживания наличного и безналичного оборота. Наличка невыгодна банкам. Она субсидируется другими операциями. Два крупных госбанка часто работают по инкассации ниже себестоимости. Они могут себе это позволить. Другие банки вынуждены это учитывать. Да, безналичные платежи более выгодные. Там меньше операционные расходы. Власти стимулируют безналичный расчет. Но он требует инвестиций», — отмечает банкир. «Наличный оборот обязателен для серой экономики. Не только крупным сетям, но и мелкой торговле, и сервисным компаниям он выгоден, потому что можно платить зарплату работниками прямо из кассы», — отметил собеседник. При этом он добавил, что в банковской системе тоже хватает сторонников наличных расчетов.