Беларусь будет поставлять в КНР говядину и мясо птицы

МИНСК, 10 июл — Sputnik. Более 20 белорусских предприятий получили право на поставку в Китай говядины и мясо птицы, сообщает БелТА .



© Sputnik Владимир Федоренко Китайцы готовы инвестировать миллиард долларов в белорусский АПК

В понедельник, 10 июля, состоялись переговоры министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонида Зайца с министром главного государственного управления по контролю качества, инспекции и карантину Китайской Народной Республики Чжи Шупином. В рамках визита китайской делегации в белорусскую столицу Минск и Пекин подписали протоколы о требованиях, предъявляемых к экспорту белорусской замороженной говядины и куриного мяса, которые дают белорусским производителям право на поставку этой продукции в КНР.

"На данный момент на рынок Китая сертифицировано по молоку 36 наших предприятий. По поставкам мяса говядины на китайский рынок сегодня завершится процесс аттестации 21 предприятия, по птице сегодня также должна завершиться аттестация наших пяти предприятий", — заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Александр Субботин.

Он добавил, что пока рано говорить о конкретных объемах поставок мясной продукции в Поднебесную. "Мы сделали первый шаг — сняли барьеры, открыли рынок", — уточнил он.

По словам Субботина, следующий шаг за отечественными предприятиями. Замминистра выразил надежду, что "в ближайшие недели наш товар интенсивно пойдет на китайский рынок".

Субботин добавил, что в плане подхода к продуктам питания Китая — специфическая страна. По словам чиновника, белорусские товары там известны как высококачественные, но белорусские предприятия "все равно должны завоевать свою нишу".

Замминистра также сообщил, что следующим шагом по развитию сотрудничества с Китаем станет сертификация белорусских предприятий на поставки речной рыбы.

Ранее для экспорта в Китай были сертифицированы 36 молочных предприятий.