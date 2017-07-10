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Еще три белорусских предприятия попали под ограничения РФ

10.07.2017 21:11 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 июл — Sputnik. Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки мясомолочной продукции трех белорусских предприятий с 11 июля, сообщило в понедельник российское надзорное ведомство.

Еще три белорусских предприятия попали под ограничения РФ
© Pixabay
Россельхознадзор ввел запрет на поставки "молочки" белорусского завода

Антибиотики, по информации Россельхознадзора, были обнаружены в продукции филиала "Агрокомбината Скидельский", "Скидельской птицефабрики", а также предприятия "Александрийское" и "Молочного мира".

"В целях недопущения попадания такой продукции на территорию страны Россельхознадзор вынужден ввести с 11 июля 2017 года временные ограничения на поставки продукции", — прокомментировало ведомство свое решение.

Также в связи с обнаружением антибиотиков Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении еще 11 белорусских предприятий. В их числе "Агрокомбинат "Заря", "Барановичское Райпо", "Белоруснефть-Особино", "Верхнедвинский маслосырзавод", "Молодечненский молочный комбинат" филиал, "Молочных горок" в Вилейке, "Рогачевский МКК", "Бабушкина крынка", "Савушкин продукт", "Солигорская птицефабрика", а также "Смолевичи Бройлер".

При этом Россельхознадзор сообщил о готовности ввести ограничения на поставки продукции этих предприятий в случае повторных выявлений в их продукции антибиотиков.

 
Теги: Минск
 
 
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Также усиленный режим лабораторного контроля введен в отношении 11 мясомолочных комбинатов и сырзаводов республики.

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