Ряд частных компаний, которые занимаются оценочной деятельностью, направили письмо в госорганы (копия есть у TUT.BY) с просьбой разобраться с позицией ведущих банков страны, которые, как считают оценщики, лишают их работы и наносят вред их деловой репутации. В Нацбанке считают, что такие решения приняты для минимизации рисков в банковской системе.





С декабря 2016 года директору ЧУП «Захаров К.Н.» Константину Захарову стала поступать информация от постоянных клиентов о том, что Белагропромбанк направляет их на оценку залогового имущества исключительно в организации, которые соответствуют определенным требованиям, установленным внутренним локальным нормативным актом банка.

Согласно ответу Белагропромбанка, документы о независимой оценке имущества, исполнителями которого являются ипэшники, а также компании, имеющие в штате менее пяти аттестованных оценщиков, оказывающие услуги менее чем по четырем направлениям оценки и имеющие опыт работы по направлению деятельности менее пяти лет, банком не принимаются.

Как удалось узнать TUT.BY, предпочтение отдается подконтрольным государству предприятиям или крупным частным структурам, которые прошли проверку службы безопасности и защиты информации Белагропромбанка.

Константин Захаров отмечает, что согласно указу № 615 «Об оценочной деятельности в Республике Беларусь» контроль за деятельностью оценщиков и качеством оказываемых ими услуг осуществляют только аттестующий и контролирующие (надзорные) органы. Действующее законодательство не содержит дополнительных требований к исполнителям оценки и оценщикам, осуществляющим оценку имущества в целях его последующей передачи в залог при намерении заключить с банком (филиалами, центрами банковского обслуживания и отделениями) кредитный договор. «Таким образом, банки при решении вопроса о возможности принятия заключений должны руководствоваться сведениями из реестра оценщиков, прошедших аттестацию и имеющих право на проведение независимой оценки объектов гражданских прав, размещенными на официальном сайте Госкомитета по имуществу. Следовательно, для оценки своих активов клиент вправе обратиться к любому исполнителю оценки, соответствующему требованиям законодательства Беларуси», — считает Захаров.

Установление дополнительных требований к исполнителям оценки Белагропромбанком наносит «вред деловой репутации всех малых оценочных организаций и индивидуальных предпринимателей, которые исключаются локальным актом банка как класс в качестве исполнителей оценки, вне зависимости от качества оказываемых услуг». Захаров привел пример со своей коллегой, которая в свое время проводила оценку как индивидуальный предприниматель. «Но банк „завернул“ ее. Однако эта же оценка была принята от лица государственной организации. Получается, что лишь смена флага, но не качество предоставленной услуги изменило позицию банка», — отметил эксперт.

По мнению оценщиков, введение рекомендованных списков банками «ограничивает развитие конкуренции, ставит под сомнение качество работы и препятствует развитию малого и среднего бизнеса в сфере оценочной деятельности, чем саботирует исполнение некоторых пунктов директивы № 4». Кроме того, «стоп-листы» делают ничтожным выдачу документов, подтверждающих квалификацию оценщика и дающих право на осуществление оценочной деятельности, а именно свидетельства об аттестации оценщика, выдаваемого Госкомимуществом, свидетельств и лицензий, выдаваемых Государственным комитетом судебных экспертиз.

В целях минимизации рисков, связанных с невозможностью реализации переданного банку в залог по завышенной стоимости имущества, и соответственно, погашения образовавшейся проблемной задолженности, банк вправе принимать во внимание опыт, репутацию и квалификацию исполнителей независимой оценки, считают в Национальном банке.

Стоит отметить, что в марте Министерство антимонопольного регулирования и торговли вынесло предписание Беларусбанку за нарушение антимонопольного законодательства «в части координации экономической деятельности хозяйствующих субъектов-заказчиков услуг по оценке имущества через утверждение закрытого перечня исполнителей оценки». Предписания МАРТа об устранении нарушений были исполнены.