﻿ Ryanair не придет на украинский рынок из-за "незрелости" чиновников. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ryanair не придет на украинский рынок из-за "незрелости" чиновников

11.07.2017 10:22 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 11 июл — Sputnik. Крупнейшая в Европе лоукост-компания Ryanair официально отказалась выходить на рынок Украины и назвал страну ненадежной для ведения бизнеса и инвестиций.

Ryanair не придет на украинский рынок из-за "незрелости" чиновников
© Sputnik / Виктор Толочко
Директор аэропорта Минск: лоукост-компании просятся к нам

Рейсы из Украины уже выполняет лоукост-перевозчик Wizzair, а последние несколько лет речь шла и о возможном появлении в стране крупнейшей низкотарифной авиакомпании — ирландской Ryanair. Ранее сообщалось, что из Киева самолеты Ryanair будут летать в Лондон, Стокгольм, Эйндховен и Манчестер, а из Львова можно будет добраться в Краков, Вроцлав, Будапешт, Берлин, Мемминген, Эйндховен и Лондон. Впрочем, компания уже официально отказалась от выхода на украинский рынок и с 10 июля приостановила продажу билетов по всем направлениям из Киева и Львова.

"К сожалению, киевский аэропорт вместо этого решил защищать высокотарифные авиакомпании (включая "Международные авиалинии Украины") и лишил украинских клиентов и гостей доступа к самой широкой европейский низкотарифной сети", — указано в официальном комментарии авиакомпании Ryanair.

Согласно заявлению лоукост-перевозчика, "киевский аэропорт продемонстрировал, что Украина все еще не является достаточно зрелым и надежным местом для ведения бизнеса, чтобы инвестировать провозные мощности Ryanair".

"Неспособность киевского аэропорта соблюдать договоренности выльется в потерю более 500 тыс. клиентов и 400 рабочих мест только за один год, которые могли обеспечить значительный рост украинской экономики. Нам жаль, что львовский аэропорт также стал жертвой решения киевского аэропорта", — заявил коммерческий директор Ryanair Дэвид О'Брайан.

Авиапоток Ryanair составляет порядка 130 миллионов пассажиров год, а в компании рассчитывают увеличить его до 200 миллионов к 2024 году.

Ни Ryanair, ни Wizzair не летают из Минска, ближайшие аэропорты, откуда можно летать лоукост-компаниями — Вильнюс, Варшава или Рига. Несколько раз сообщалось о попытках выйти компаний на белорусский рынок, однако позже появлялась противоречивая информация: о том, что сами лоукосты не заинтересованы в полетах из Минска. Официальную информацию в компаниях по данному вопросу не предоставляли.    

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Киевский аэропорт "Борисполь" не выполняет соглашения с крупнейшей лоукост-компанией и вместо этого лоббирует высокие тарифы украинских авиалиний.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Национальный проект. Как будут модернизировать оршанский завод на грани банкротства
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика