МИНСК, 11 июл — Sputnik. Крупнейшая в Европе лоукост-компания Ryanair официально отказалась выходить на рынок Украины и назвал страну ненадежной для ведения бизнеса и инвестиций.



© Sputnik / Виктор Толочко Директор аэропорта Минск: лоукост-компании просятся к нам

Рейсы из Украины уже выполняет лоукост-перевозчик Wizzair, а последние несколько лет речь шла и о возможном появлении в стране крупнейшей низкотарифной авиакомпании — ирландской Ryanair. Ранее сообщалось, что из Киева самолеты Ryanair будут летать в Лондон, Стокгольм, Эйндховен и Манчестер, а из Львова можно будет добраться в Краков, Вроцлав, Будапешт, Берлин, Мемминген, Эйндховен и Лондон. Впрочем, компания уже официально отказалась от выхода на украинский рынок и с 10 июля приостановила продажу билетов по всем направлениям из Киева и Львова.

"К сожалению, киевский аэропорт вместо этого решил защищать высокотарифные авиакомпании (включая "Международные авиалинии Украины") и лишил украинских клиентов и гостей доступа к самой широкой европейский низкотарифной сети", — указано в официальном комментарии авиакомпании Ryanair.

Согласно заявлению лоукост-перевозчика, "киевский аэропорт продемонстрировал, что Украина все еще не является достаточно зрелым и надежным местом для ведения бизнеса, чтобы инвестировать провозные мощности Ryanair".

"Неспособность киевского аэропорта соблюдать договоренности выльется в потерю более 500 тыс. клиентов и 400 рабочих мест только за один год, которые могли обеспечить значительный рост украинской экономики. Нам жаль, что львовский аэропорт также стал жертвой решения киевского аэропорта", — заявил коммерческий директор Ryanair Дэвид О'Брайан.

Авиапоток Ryanair составляет порядка 130 миллионов пассажиров год, а в компании рассчитывают увеличить его до 200 миллионов к 2024 году.

Ни Ryanair, ни Wizzair не летают из Минска, ближайшие аэропорты, откуда можно летать лоукост-компаниями — Вильнюс, Варшава или Рига. Несколько раз сообщалось о попытках выйти компаний на белорусский рынок, однако позже появлялась противоречивая информация: о том, что сами лоукосты не заинтересованы в полетах из Минска. Официальную информацию в компаниях по данному вопросу не предоставляли.