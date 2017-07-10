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Лукашенко: Появилось много желающих получить дивиденды от участия в украинском урегулировании
11.07.2017 11:06 — Новости Экономики | Tut.by
Минский процесс по урегулированию ситуации в Украине должен оставаться, но продолжаться более энергично. Об этом Александр Лукашенко заявил 11 июля на совещании по приоритетам внешней политики Беларуси, сообщает
— В последнее время появилось много желающих получить политические дивиденды от участия в процессе урегулирования ситуации в Украине. По их мнению, минский формат устарел и без него можно обойтись. Но реально ничего нового не предлагается. Поэтому минский процесс должен оставаться, но продолжаться более энергично.
Лукашенко констатировал, что Беларусь затрагивает противостояние на востоке Украины, которое ухудшает положение в сфере региональной безопасности, сдерживает торговлю и увеличивает миграционную нагрузку.
Другую белорусскую
— Она в первую очередь отражает нашу оценку и обеспокоенность негативными тенденциями развития региональных процессов.
Президент назвал проведение в Минске сессии ПА ОБСЕ «одним из очевидных свидетельств признания новой роли Беларуси». Лукашенко призвал не забывать и максимально активно продвигать белорусскую идею сотрудничества между различными интеграционными объединениями, не упуская и китайскую составляющую.
Президент также предостерег от выбора между Западом и Востоком. По словам Лукашенко, нужно «не ссориться, не конфликтовать, а дружить со всеми».
— Принципиально важно в равной степени развивать сотрудничество с Востоком и Западом, не делая выбора между ними. Налаживать контакты нужно везде, чтобы нас знали, понимали и в итоге принимали. Только тогда с уверенностью можно рассчитывать на установление взаимовыгодных отношений.
Глава государства назвал многовекторность Беларуси «неоспоримым свершившимся фактом».
— В результате такой многовекторной политики мы добились нового восприятия нашей страны в мире — как независимого, миролюбивого государства, своего рода донора безопасности в регионе.
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Президент назвал проведение в Минске сессии ПА ОБСЕ "одним из очевидных свидетельств признания новой роли Беларуси".
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