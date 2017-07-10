МИНСК, 11 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко напомнил правительству о необходимости защищать внутренний рынок страны и поручил заняться проблемой параллельного импорта, а также потребовал наращивать экспорт в страны ЕС.



© Sputnik Сергей Гунеев Лукашенко: Россия остается стратегическим союзником Минска

Во вторник глава государства провел совещание о приоритетах внешней политики Беларуси. В ходе совещания рассматривались не только вопросы внешней политики, но и вопросы продвижения белорусской продукции на внешние рынки.

"Хочу еще раз подчеркнуть, что задача защиты внутреннего рынка не снимается. И как уже мне частные компании, бизнесмены представили доклад о неком параллельном импорте, я попрошу правительство серьезно заняться проблемой параллельного импорта", — заявил Лукашенко, слова которого приводит пресс-служба президента.

Глава государства задал вопрос: "У нас что, нет "Горизонта", "Атланта", других предприятий?".

"Вы скажете: понятно, мы же в одном объединении и так далее. Ищите формы и методы работы так, чтобы внутренний рынок был защищен, как бы ни было сложно это для нас", — продолжил президент.

Лукашенко подчеркнул, что Беларуси необходимо более активно бороться за устранение барьеров на общем экономическом пространстве.

"Основная проблема — барьеры на общем экономическом пространстве. Надо, чтобы работа над их устранением велась более результативно. На всех площадках — и в "двойке", и в "пятерке", и на региональном уровне. И правительству, и МИДу, и Минэкономики нужно добиваться реального эффекта в этом направлении", — сказал президент.

Он напомнил, что создание равных условий для субъектов хозяйствования в рамках Союзного государства и ЕАЭС является для Беларуси стратегической задачей, и ее следует решать настойчиво и как можно скорее".

Говоря о сотрудничестве с Евросоюзом, президент отметил, что сейчас экономика еврозоны переживает не лучшие времена. При этом он выразил уверенность, что в ЕС справятся с этими проблемами.



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Глава государства напомнил о снятии с белорусских предприятий санкций Евросоюза и отмене ЕС квот на поставки белорусского текстиля. Кроме того, успешно продвигается сотрудничество со стратегическими европейскими инвесторами — Европейским инвестиционным банком и Европейским банком реконструкции и развития. Идет планомерная работа по вступлению Беларуси в ВТО.

"Эти реалии открывают новые возможности сотрудничества с Евросоюзом. Нельзя упустить момент. Надо буквально вгрызаться в европейский рынок, который является наиболее платежеспособным и технологичным. И это задача для всех", — заявил белорусский лидер. По его словам, также важно продолжать системное наращивание экономического взаимодействия с Соединенными Штатами.

"Должен сказать, здесь мы работаем не просто слабо, а отвратительно. Можно сказать, мы вообще там не работаем", — сказал он.