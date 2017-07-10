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Минобороны России обвинило Украину в "нарезке" интервью с задержанным россиянином
11.07.2017 12:08 — Новости Экономики | Tut.by
Минобороны России обвинило телеканал «1+1» в «нарезке» интервью россиянина Виктора Агеева, который в эфире украинского телевидения признал, что заключил контракт перед отправкой в Луганск. Об этом говорится в пресс-релизе Южного военного округа (ЮВО), сообщает
«В опубликованных по недосмотру СБУ видеокадрах Агеев сам заявил, что и так называемый „контракт“ и свое „воинское звание“ „ефрейтор“ он подписывал и получал, находясь в Луганске, где действующих российских военнослужащих не было и нет», — сказано в сообщении Минобороны.
При этом в выложенных в интернет фрагментах интервью таких слов Агеева нет. Но в полной
В Минобороны отметили, что контракт Агееву не могли оформить за четыре дня, как об этом сказал россиянин, потому что подготовка документов занимает месяц.
Такого Агеев также не говорил. Он сказал, что провел в воинской части в Новочеркасске четыре дня до отправки в Луганск. Сколько времени занимало оформление контракта, в интервью не сказано.
Как отмечается в пресс-релизе ЮВО, командование названной Агеевом воинской части 65 246 находится не в Новочеркасске, «соответственно, никто из командования этой части никогда не встречался и не мог там с Агеевым подписывать контракт».
При этом в
Агеев
Украинские военные захватили Агеева в плен 24 июня. Минобороны России после этого
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"В опубликованных по недосмотру СБУ видеокадрах Агеев сам заявил, что и так называемый "контракт" и свое "воинское звание" "ефрейтор" он подписывал и получал,...
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