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Как подготовить себя и свою компанию к ужесточению контроля МНС?

11.07.2017 12:13 — Новости Экономики | БДГ  
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Согласно последним новостям, Министерство налогов и сборов Беларуси обяжет банки предоставлять информацию о движении средств по счетам юрлиц и ИП.

Банкам это грозит дополнительными расходами, так как необходимо обеспечить автоматизацию передачи данных, а бизнесменам придется всерьез заняться своей финансовой политикой.

Многие европейцы и американцы признают: страны СНГ – самые комфортные для бизнеса, одна из причин этому – низкие ставки налогов по сравнению с их родными странами.

Почему же столько бизнесменов Беларуси продолжают получать прибыль «в тени», и чем это чревато для предпринимательства в целом?

У каждого владельца бизнеса есть выбор – играть белыми или черными. Как и в шахматах, за белыми всегда первый ход. Получая «белую» прибыль, владелец получает возможность делать свое дело без оглядки и не беспокоиться об изменениях в налоговом кодексе.

Тем, кто играет черными – в большей степени приходиться подстраивать свою финансовую стратегию под изменения, а это значит, что они собственным решением передают управление в руки случая. Ведь бизнес, это все-таки не шахматы, и просчитать ходы оппонента гораздо сложнее.

В этой статье затрагиваются вопросы доверия к государству, безопасности предпринимателей и бизнеса – эти вопросы, безусловно, влияют на выбор, но эксперты считают, что они не являются определяющими.

Решение выйти «из тени» дается очень тяжело, а последствия порой более чем серьезные – изменения затрагивают не только чистый доход владельца, но и доход сотрудников, сокращать приходится расходы на развитие, меньше вкладывать в производство, а заработка не прибавляется. А минусы очевидны для всех.

Эксперты советуют заранее приготовиться к возможным сложностям:

  1. Планировать расходы и доходы заранее. Вы сразу увидите то, на какую прибыль вам нужно выйти.
  2. Расставить приоритеты. Нужно направить силы на то, что принесет результат, и составить четкий план действий того как вы выйдете на такой уровень дохода, который безболезненно позволит вам играть «в открытую».
  3. Советоваться с командой, а впоследствии передать им управление корпоративными финансами. Ваши сотрудники и их руководители – это главный ресурс, и если они готовы работать и увеличивать прибыль, рационально распределять средства на нужды компании – у вас все получится.
  4. Проверить человека, ответственного за финансы в вашей компании (бухгалтер, финансовый директор и т.п.), убедиться, что он знает, что делать и согласен навести порядок в бухгалтерии.

Главное с чем сталкивается бизнес в связи с нововведениями – это с необходимостью затянуть пояса и начать работать в ускоренном темпе.

По мнению управляющего партнера компании Visotsky Consulting Алены Шипош, несмотря на сложности, в итоге владелец бизнеса получает возможность направить свое внимание именно на развитие бизнеса. Расширение компании, освоение других рынков, вывод новой линейки продукции, увеличение продаж и внедрение инноваций в маркетинг – это то, что недоступно владельцам в кризис, но то, на что стоит обратить внимание предпринимателям Беларуси сегодня.

По аналогии с шахматами, все зависит от того сделаете ли вы ход первыми, или будете ждать момента, когда вас вынудят. Эксперты считают, что гораздо логичнее заранее подготовить себя и свой бизнес к изменениям, и сделать это тогда когда ситуация на «доске» будет наиболее благоприятной, быть причиной, а не следствием. В противном случае есть риск того, что когда вас заставят, последствия неготовности могут быть катастрофическими.

Малый и средний бизнес – это действительно большая игра со своими рисками и необходимостью просчитывать ходы наперед.

Каждый выбирает стратегию самостоятельно, но ясно одно - стоит взвешенно принимать решения и четко определить, стоит ли потеря одной или нескольких фигур проигранной партии.

 
 
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Согласно последним новостям, Министерство налогов и сборов Беларуси обяжет банки предоставлять информацию о движении средств по счетам юрлиц и ИП.

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