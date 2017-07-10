Лукашенко: Нужно думать, куда направлять электроэнергию после ввода в строй БелАЭС

Беларусь не отказывает международным партнерам в посещении БелАЭС, которые желают убедиться в безопасности станции. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании по приоритетам внешней политики Беларуси на современном этапе, сообщает пресс-служба президента.



Фото пресс-службы президента

— Это не просто крупнейший инфраструктурный проект в регионе, а стратегическая инициатива, призванная повысить независимость и энергобезопасность страны. Однако кое-кого из соседей это не устраивает. Кто хочет знать о безопасности, приезжайте на станцию. Никому не отказываем, не должны отказывать. Мы больше, чем они, заинтересованы в безопасной атомной станции.

Президент сказал, что объект строит «великая энергетическая держава — Россия, которая достигла в этом направлении огромнейших успехов». По мнению Лукашенко, в этой сфере идет борьба между крупнейшими государствами, которые также умеют строить атомные станции.

Глава государства также отметил, что нужно думать, куда направлять электроэнергию после ввода в строй БелАЭС. Предложений об этом Лукашенко ждет от правительства.

— При разработке новых технологий и производственных программ обязательно нужно учитывать грядущие изменения энергетического баланса государства в связи с вводом в 2019 году первого блока БелАЭС.

Белорусская АЭС возводится рядом с Островцом, в 50 километрах от Вильнюса. Кредит для строительства выделила Россия. Станция будет состоять из двух энергоблоков суммарной электрической мощностью до 2400 МВт. Ввод в эксплуатацию первого блока запланирован на 2019 год, второго — на 2020-й.

Литва выступает резко против строительства станции и обещает блокировать поставки электроэнергии с нее. О поддержке позиции Вильнюса по поставкам заявили и в Варшаве. Вице-премьер Владимир Семашко заявил, что Беларусь не собирается отправлять энергию с БелАЭС на экспорт, а ресурс станции расчитан на внутренний рынок.