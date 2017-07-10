ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко: Нужно думать, куда направлять электроэнергию после ввода в строй БелАЭС

11.07.2017 12:35 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Беларусь не отказывает международным партнерам в посещении БелАЭС, которые желают убедиться в безопасности станции. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании по приоритетам внешней политики Беларуси на современном этапе, сообщает пресс-служба президента.


Фото пресс-службы президента

— Это не просто крупнейший инфраструктурный проект в регионе, а стратегическая инициатива, призванная повысить независимость и энергобезопасность страны. Однако кое-кого из соседей это не устраивает. Кто хочет знать о безопасности, приезжайте на станцию. Никому не отказываем, не должны отказывать. Мы больше, чем они, заинтересованы в безопасной атомной станции.

Президент сказал, что объект строит «великая энергетическая держава — Россия, которая достигла в этом направлении огромнейших успехов». По мнению Лукашенко, в этой сфере идет борьба между крупнейшими государствами, которые также умеют строить атомные станции.

Глава государства также отметил, что нужно думать, куда направлять электроэнергию после ввода в строй БелАЭС. Предложений об этом Лукашенко ждет от правительства.

— При разработке новых технологий и производственных программ обязательно нужно учитывать грядущие изменения энергетического баланса государства в связи с вводом в 2019 году первого блока БелАЭС.

Белорусская АЭС возводится рядом с Островцом, в 50 километрах от Вильнюса. Кредит для строительства выделила Россия. Станция будет состоять из двух энергоблоков суммарной электрической мощностью до 2400 МВт. Ввод в эксплуатацию первого блока запланирован на 2019 год, второго — на 2020-й.

Литва выступает резко против строительства станции и обещает блокировать поставки электроэнергии с нее. О поддержке позиции Вильнюса по поставкам заявили и в Варшаве. Вице-премьер Владимир Семашко заявил, что Беларусь не собирается отправлять энергию с БелАЭС на экспорт, а ресурс станции расчитан на внутренний рынок.

 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам президента, Беларусь больше, чем соседи заинтересована в безопасности строящейся АЭС.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Весь экспорт молдавских томатов идет в Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика