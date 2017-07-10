Нацбанк оценил оптимизм в ключевых отраслях. Приподнятое настроение - только в промышленности

Национальный банк Беларуси опубликовал июньский обзор экономической конъюнктуры, с индексами экономических настроений для каждого из четырех обследуемых видов экономической деятельности — промышленности, строительства, торговли и транспорта.

Оптимистичными общими ощущения и ожиданиями с регулятором поделились только промышленники. Индекс, который учитывает несколько ключевых параметров (изменение физического объема заказов на внутреннем и внешнем рынках, объем складских запасов, ожидания изменения объемов производства) в июне оказался на уровне 14,4% (если учитывать сезонный фактор — 9,7%), хотя еще в мае был на уровне 7,7%. За период 2005—2017 год минимальное значение этого индекса составляло минус 23,4%, пиком оптимизма было 23,2%.



Выше среднего уровня с 2005 года индекс поднялся только в промышленности

Самые пессимистичные настроения отмечены в строительстве. Индекс экономических настроений по отрасли в июне оказался на уровне минус 12,6%, и это в разгар строительного сезона (с учетом сезонного сглаживания индекс опускается уже до минус 20,4%). При оценке настроений строителей учитывают изменения физического объема договоров подряда в стране и за ее пределами, а также ожидание изменения численности занятых. По всем этим пунктам опрошенные были пессимистичны, причем самый большой минус обеспечил именно вопрос о состоянии внутреннего рынка.

Индекс экономических настроений торговли в июне составил 9,7%, но с учетом сезонного фактора — минус 0,3%. При расчете этого индекса учитывают изменении физического объема непроданных более трех месяцев товаров, изменении физического объема товарооборота, а также ожидание изменения объемов продаж.

Сводный индекс экономических настроений, рассчитанный на основе оптимизма в промышленности, строительстве, торговле и транспорте в июне оказался на уровне 8,7% против 3% в мае. С учетом сезонной корректировки цифра выглядит менее оптимистично — всего 0,7%. На пике оптимизма в 2005—2017 годах индекс достигал 24,8%. Минимальный его уровень за этот период — минус 22,7%.