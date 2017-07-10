Макей: ЕС и США окажут поддержку Беларуси в процессе вступления в ВТО

ЕС и США окажут поддержку Беларуси в процессе вступления в ВТО, заявил сегодня министр иностранных дел Владимир Макей на совещании по приоритетам внешней политики Беларуси на современном этапе, передает корреспондент БЕЛТА.



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«Беларусь значительно продвинулась в двусторонних переговорах с членами ВТО. Завершены переговоры с 12 странами, в том числе в апреле подписаны протоколы с Японией и Республикой Кореей. Ведем предметные переговоры еще с 13 членами ВТО, включая ЕС и США. Важно, что нам удалось на данном этапе добиться понимания того, что Евросоюз и США будут оказывать поддержку в процессе нашего вступления в ВТО», — отметил Владимир Макей.

Он констатировал, что во исполнение поручения президента за последний год Беларусью проделана значительная работа в направлении вступления в ВТО. «Впервые с 2005 года в январе в Женеве проведено полномасштабное восьмое заседание рабочей группы по присоединению Беларуси к ВТО. По результатам принято решение по подготовке финального документа, в котором фиксируются все условия членства Беларуси в ВТО. На октябрь согласовано проведение девятого заседания рабочей группы», — сказал Владимир Макей.

Министр особо подчеркнул, что на всех переговорных треках Беларусь ни на йоту не отошла от условий по договору о ЕАЭС. «С учетом новых политических и экономических реалий и той работы, которая уже проведена, будут разработаны и до 1 сентября внесены на согласование президенту обновленные подходы по тематике вступления в ВТО», — отметил он.

Беларусь вышла на устойчивую тенденцию роста экспорта

«Экспортное направление является абсолютным приоритетом в работе МИД и посольств. С декабря 2016 года мы вышли на устойчивую помесячную тенденцию роста экспорта. Она сохраняется полгода, и в мае мы прибавили уже 30%. Важно, что в 2017 году увеличение экспорта обеспечено как за счет роста средних экспортных цен почти на 16%, так и за счет роста физического объема экспорта по большинству товарных групп», — отметил Владимир Макей. По его словам, из $ 2 млрд общего прироста экспорта $ 1,7 млрд приходится на несырьевые товары, что свидетельствует о существенном улучшении товарной структуры экспорта.

Он подчеркнул, что МИД нацелен на то, чтобы как ситуативно, так и стратегически реагировать на упреждение возникающих вызовов и угроз. «Мы должны не только не ослабить, но и усилить позиции страны в экономической в первую очередь и политической сферах», — сказал министр.

Макей констатировал, что главной задачей МИД на экспортном направлении является планомерная диверсификация внешней торговли с равным распределением экспорта на рынки ЕАЭС, ЕС и стран дальней дуги. «В январе-мае мы пока не выходим на требуемый результат: в ЕАЭС — 47,4%, ЕС — 26,6%, дальняя дуга — 26%. Однако сегодня стерильное соблюдение пропорций регионального распределения экспорта означало бы потерю части российского рынка. Продвигаться к цели „треть-треть-треть“ нужно не за счет переброски товаров с рынка на рынок, а за счет параллельного наращивания экспорта как на традиционные, так и на новые, слабо освоенные рынки», — отметил он.

Министр добавил, что в январе-мае Беларусь наладила поставки на новые для отечественной продукции рынки 17 стран. «Отсюда и следующая задача — „вскрытие“ новых рынков, расширение присутствия на тех дальних рынках, где мы уже есть, системная работа по снятию ограничений доступа нашей продукции на них. Инструментарий для реализации этой задачи разработан и активно применяется», — сказал Владимир Макей.

По его словам, необходимо продолжить целенаправленную работу по заключению совместно с партнерами по ЕАЭС современных торговых соглашений с третьими странами. «Такое соглашение уже заключено с Вьетнамом, работа идет с Ираном, Египтом, Индией, Израилем и Сингапуром. Разработан второй пакет стран, включающий 12 государств, переговоры с которыми целесообразно инициировать по мере завершения текущих переговорных треков. Для многих стран дальней дуги Беларусь представляет интерес именно в контексте нашего участия в ЕАЭС», — сообщил Владимир Макей.